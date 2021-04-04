تراند اليوم : إيقاف مذيعة مصرية عن العمل بسبب "كحة" على الهواء

القاهرة - الخليج 365

أعلنت مذيعة مصرية، قيام إدارة التلفزيون المصري، بإيقافها عن العمل لمدة أسبوع بسبب "كحة" على الهواء مباشرة أثناء تقديمها البرنامج.

وأوضحت الإعلامية المصرية دينا عبد الكريم مذيعة برنامج صباح الخير يا مصر، على التلفزيون المصري، وقفها عن العمل مؤقتًا، بسبب ظهور عرض من أعراض فيروس كورونا المستجد، أثناء تقديمها نشرة الأخبار.

ونشرت عبد الكريم، على حسابها الشخصي بـ "فيسبوك"، قائلة: "أسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة على الهوا".

وأعرب نشطاء عن تقديرهم لشجاعتها واحترامها لقرار إدارة التلفزيون المصري باتباع الإجراءات الاحترازية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.



