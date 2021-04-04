تراند اليوم : طفلة فلسطينية تخاطب ضمير العالم.. انقذوا 5 آلاف أسير بسجون الاحتلال من جائحة "كورونا"

في رسالة بعثتها من قطاع غزة المحاصر

طفلة فلسطينية تخاطب ضمير العالم.. انقذوا 5 آلاف

أسير بسجون الاحتلال من جائحة "كورونا"

غزة / الخليج 365

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الطفلة جنان ابو يونس من محافظة رفح.

أتقدم بهذه الرسالة التضامنية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس الاحتلال بداخله كل انواع انتهاك الكرامة البشرية والانسانية.. أكثر من ٥ الاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي ٧٠٠أسير مريض يعاني اهمال طبي ٤٠ حالة خطرة بين الاسرى المرضى عشرات الأسرى الاطفال فقدوا طفولتهم في زنازين السجون اضافة الى التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له اسرانا بشكل مستمر.

واليوم يضاف الى معاناتهم محنة جديدة وباء خطير، هو جائحة كورونا الذي قد يغزو قيود السجن وسلاسل الزنزانة الخالية من ابسط الاحتياجات الانسانية والصحية والوقائية .. أسرانا اليوم في خطر ..

والخوف كل الخوف ان تستمر المعاناة ويرتفع ارقام الشهداء والمرضى من الاسرى اكثر فاكثر .. فالتعذيب مستمر والاهمال الطبي موجود فباسم الطفولة هنا . نطالب بتحريك قضية اسرانا الفلسطينيين في العالم اجمع وابراز معاناتهم التي تفوق كل القضايا والمحن التي نعاني منها في غزة ..

والتأكيد على حقوقهم التي كفلتها كل القوانين الدولية والدفاع عنها بشكل مستمر والمطالبة بالإفراج عنهم قريبا ليعودوا الى احضان عائلاتهم وأحبائهم

.. سجل يا تاريخ ان الاحتلال لم يسرق الاعمار بالرصاص فقط بل يسرق الاعمار بسجن يقبع خلفة الاف الأسرى سجل يا تاريخ ان الانسانية وحقوقها التي تتغنى بها العالم هي مجرد شعارات عاجزة عن التصدي لجبروت المحتل بحق أسرانا سجل يا تاريخ ان حكاية العز والكرامة التي نزداد بها قوة وصبرا وفخرا هم أسرانا البواسل الجرح النازف في قلب فلسطين

الطفلة جنان أبو يونس

عضو لجنة حماية الطفولة في رفح

عضو في صالون "طوقان" الأدبي

متحدثة باسم اطفال المدينة

كاتبة ناشئة