تراند اليوم : شاهد بالصور/ مسنة بتر إصبعها بسبب الأظافر الصناعية

لندن/ الخليج 365

أصيبت مسنة بريطانية، بعدوى بكترية مهددة للحياة، حيث إضطرت عقبها لبتر إصبع السبابة، نتيجة تركيبها أظافر صناعية " أكريليك" بأحد صالونات التجميل في البلاد.

وذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، أن السيدة خوسيه جاكسون 75 سنة أصيبت بعدوى المكورات العنقودية واضطرت لإزالة الجزء العلوي من إصبع السبابة جراحياً، بسبب العدوى البكتيرية، حيث تحدث العدوى بسبب بكتيريا المكورات العنقودية وتشمل أعراضها تورم الجلد وسخونته، ويمكن علاجها عند اكتشافها مبكراً.

وتعرضت خوسيه جاكسون للعدوى بعد قيامها بتركيب أظافر أكريليك في أحد صالونات التجميل عام 2017 وبعدهت استمر إصبعها في التورم حتى أصبح لونه أرجواني بسبب العدوى، واضطرت للذهاب للمستشفى لفحصه.





وعندما أزال الأطباء الضمادة التي لفت إصبعها فيها كان الإصبع مشوهاً ولم يكن لدى الأطباء خيار سوى بتر المنطقة المصابة لإزالة العدوى تمامًا، حيث خضعت لعمليتين جراحيتين لمدة ساعة واحدة في يناير 2018.

وكانت الأدوات التي استخدمها صالون التجميل غير منظفة أو معقمة جيداً، وانتقلت لها العدوى، رغم معاناتها تعلمت خوسيه التكيف مع الحياة بعد أن تم بتر جزء من إصبعها وتأمل في رفع مستوى الوعي بأهمية نظافة الأظافر وكذلك استخدام أدوات معقمة عند صالونات التجميل.





وقالت خوسيه، "كنت أريد أن أدلل نفسي وأحسن نفسيتي بعمل أظافر صناعية، لكن انتهى الأمر بتدمير حياتي وبتر إصبعي".

وأضافت "تسببت العدوى في تآكل إصبعي وعظامي، وإذا لم يقم الأطباء ببتر نصف إصبعي لكنت فقدت ذراعي بالكامل."

وتابعت قائلة "بدون هذا الإصبع، أصبح لا يمكنني الإمساك بالأزرار، لقد تغيرت الطريقة التي أفعل بها كل شيء. فقدان إصبعي غيّر حياتي بالكامل."

وقدمت المحكمة تعويض مادي لخوسيه بعد أن تقدمت بشكوى قانونية ضد صالون التجميل.



