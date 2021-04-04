تراند اليوم : ابتكار خاتم ذكى يكتشف الإصابة المبكرة بفيروس كورونا بدقة 90%

وكالات/ الخليج 365

سعى فريق من العلماء لإبتكار وسائل حديثة من شأنها إكتشاف مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث توصلو الى لصناعة خاتم ذكي، يتنبأ بالإصابة بالفيروس قبل 24 ساعة وبنسبة دقة بلغت نحو 90%.

ويستخدم "الخاتم الذكى" لاكتشاف الإصابة بالفيروس قبل ظهور أعراضه، التي من شأنها استهداف العاملين بالقطاع الطبي الذين يمكن أن يصابوا بالمرض دون علمهم وينقلوه لغيرهم من المرضى أو أقاربهم.

وتعتبر قدرة الفيروس على الاختباء فى جسم الإنسان دون ظهور الأعراض، من العوامل التى ساعدت على انتشار هذا الفيروس بشكل كبير للغاية.





ففى بعض الحالات من الممكن أن تصل إلى خمسة أيام حتى يبدأ المصابون بالشعور بالأعراض، وفى هذا الوقت من الممكن أنهم ينشروا المرض إلى أشخاص جدد دون إدراك ومعرفة أنهم أنفسهم مرضى بالفيروس.

بدوره، قال الدكتور على رضائى، جراح أعصاب فى جامعة فرجينيا الغربية للطب، إن هناك أعداد كبيرة من الناس على الخطوط الأمامية مصابون بالمرض ولا يعرفون ذلك، فيعمل الخاتم الذكى على تسجيل درجة حرارة الجسم وأنماط النوم ومستويات النشاط وتغير معدل ضربات القلب.

وأضاف رضائى، فى الوقت الحالى، يدير فريقه تجربة يراقب فيها باستمرار القياسات الحيوية الخاصة لحوالى ألف طبيب وممرضة وعاملين فى المستشفيات عن طريق ارتداء خاتم أورا، وتسجيل البيانات على التطبيق المصاحب.

وأكد رضائى أن الخوارزمية استطاعت حتى الآن التنبؤ بالإصابات قبل ظهور الأعراض الأولى بحوالى 24 ساعة وبنسبة دقة بلغ 90%، ويأمل مع المزيد من البيانات فى إضافة يوم إضافى أو يومين من بداية ظهور الأعراض.

وتابع رضائى "الهدف هو استخدام تقنية أورا، وإطار عملنا وتطبيقنا للتنبؤ بظهور الأعراض، وتحديد العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الخطوط الأمامية قبل أن يشعروا بالأعراض، وذلك للحد من انتشار المرض، فالعاملون فى المجال الطبى هم الذين شملهم اختبار الخاتم الذكى حيث إنهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بكورونا.





من جهته، قال هيربريت راى، الرئيس التنفيذى لشركة "أورا هيلث Health Oura" المنتجة للخاتم، إن العملاء الذين تم تحذيرهم من خلال الخاتم بأنهم سيصابون بالإنفلونزا أو سيصابون بالحمى فى اليومين التاليين، ضحكوا فى البداية، ثم وجدوا أنفسهم طريحى الفراش.