تراند اليوم : شاهد/ كورونا يتسبب بإعتقال عروسين أثناء حفل زفافهما

أفريقيا/ الخليج 365

قبضت الشرطة في جنوب أفريقيا، على عروسين و40 مدعواً لحفل زفافهما، بسبب خرق قواعد الإغلاق المفروضة في البلاد، والإحتفال بعقد القران، في ظل إنتشار فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقريرها، تفاصل الواقعة موضحة أن مراسم عقد قران العروسين "جابولاني زولو"، البالغ من العمر 48 عامًا، و"نومثاندازو مكيزي"، 38 عامًا، أقيمت في مقاطعة "كوازولو ناتال"، لكن لم يمر وقت طويل على عقد قرانهما حتى تدخل ضباط من الجيش من أجل وضع حد لهذا التجمع.

ووفقاً للتقرير فإن جنوب أفريقيا حاليًا في الأسبوع الثاني من الإغلاق الذي تشهده جميع أنحاء البلاد بهدف السيطرة على أزمة تفشي فيروس "كورونا".

ونشر موقع الصحيفة، لقطات فيديو مصورة ترصد لحظة دخول العروسين إلى سيارة الشرطة أثناء إلقاء القبض عليهما بسبب خرق قواعد الإغلاق المنصوص عليها، وجاء ذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بشأن الحفل؛ وكما يتبين من خلال هذه اللقطات، فقد اضطرت العروس إلى ركوب سيارة الشرطة بفستان زفافها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إطلاق سراحهما بعد ذلك بكفالة تعادل حوالي 43 جنيهًا إسترلينيًا.

وأكد الناطق باسم الشرطة "فيش نايدو"، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أنه تم إلقاء القبض على العروسين والقس، بالإضافة إلى حوالي 40 شخصًا آخرين.