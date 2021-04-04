تراند اليوم : تخلص من 6 مشاكل طبية بتناول المزيد من الماء

المشرق / وكالات

لا يخفى على أحد الفوائد الصحية المثيرة للمياه، ودورها في ترطيب الجسم وتنقيته من السموم وتطهير الخلايا والتخلص من الفضلات الموجودة بها، بالإضافة إلى فاعليتها في تحسين صحة الكلى والمخ والعضلات.

وحسب ما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكي، فإن هناك بعض المشاكل الطبية الخطيرة التي يمكن تجنبها بتناول المزيد من المياه، وهي

ضعف التركيز: يساهم تناول المياه في علاج مشكلة ضعف التركيز وتحسين القدرة على تذكر المعلومات، وكما كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة "إيست" لندن فإن تناول كوب من المياه حال شعورك بالعطش يساهم في تسريع المخ بنسبة 14%.

اضطرابات المزاج: فإنه حسب دراسة نشرت بدورية Nutrition"" يساهم جفاف الجسم في حدوث اضطرابات بالمزاج، بينما يساهم تناول كميات كبيرة وكافية من المياه في تحسين المزاج، وتعزيز الشعور بالبهجة والسعادة.

تشقق الشفتين: من المشاكل الناجمة عن نقص مستويات المياه بالجسم، ويساهم تناول كميات كافية من المياه في علاج تشقق الشفتين وترطيبهما.

الصداع النصفي: قلة مستويات المياه بجسم الإنسان يعتبر من المحفزات الرئيسة للإصابة بالصداع النصفي، ولذا يمكن علاج هذه المشكلة بتناول القدرة الكافي من المياه، حيث تساهم المياه في توسيع الأوعية الدموية الضيقة بالدماغ، وتعزيز مستويات الأكسجين التي تصل إليه، والتخلص من الصداع.

وتساهم المياه في التخلص من الشعور بالتعب والإرهاق، كما أنها تقي من الإصابة باضطرابات السمنة وفرط الوزن، وتجعلك تحافظ على وزنك، وذلك حال تناول كوبين من المياه مع كل وجبة.

كما يساهم تناول القدر الكافي من المياه يوميًا، وهو ما لا يقل عن 10 أكواب كبيرة في الحد من فرص الإصابة بحصوات الكلى بنسبة النصف تقريبًا، حسب المؤسسة الوطنية للكلى بالولايات المتحدة الأمريكية.