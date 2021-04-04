تراند اليوم : فلكياً رمضان يبدأ في 18 حزيران

المشرق / وكالات

تُشير حسابات فلكية قام بها الموقع الفلكي الفلسطيني الى ان بداية شهر رمضان المبارك للعام الحالي ستكون يوم الخميس 18 حزيران القادم، وعدة الشهر 29 يوماً، ويكون يوم الجمعة 17 تموز هو اول أيام عيد الفطر السعيد.

قال داود الطروة مدير الموقع الفلكي:" هلال شهر رمضان لعام 1436 هجرية سيولد مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 حزيران في تمام الساعة 05:05 مساءً بالتوقيت المحلي لفلسطين، وذلك في برج الثور، وفي هذا اليوم لن يُرى الهلال من أي منطقة عربية أو إسلامية ، وذلك لغروبه قبل غروب الشمس،حيث سيغرب في مدينة القدس قبل غروب الشمس بـ 14 دقيقة، وبالتالي يستحيل رؤيته.

وتابع في حديثه :" في يوم الاربعاء 17 حزيران، سيغرب القمر بعد غروب الشمس في الدول العربية والإسلامية، حيث سيغرب القمر في مدينة القدس بعد غروب الشمس بـ 39 دقيقة وبذلك يمكن مشاهدته سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب من كافة الأقطار العربية والاسلامية.

وأوضح الطروة أن فترة الصيام لهذا العام ستتراوح بين 16 ساعة في اليوم الأول من رمضان و15 و43 دقيقة في اليوم الأخير منه ،حيث سيكون آذان الفجر في تمام الساعة 03:53 دقيقة فجرا، وآذان المغرب في تمام الساعة 07:53 دقيقة مساءً في اليوم الأول، وفي تمام الساعة 03:08 فجرا و 07:51 مساءً في اليوم الاخير.

وحول بداية شهر شوال لهذا العام قال الطروة أن هلال شهر شوال للعام 1436 هجرية سيولد فجر يوم الخميس الموافق 16 تموز، في تمام الساعة 04:24 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لفلسطين، وفي هذا اليوم من المتوقع أن يُشاهد الهلال في عدة دول عربية واسلامية لغروبه بعد غروب الشمس، حيث سيغرب في مدينة القدس بعد غروب الشمس بـ 6 دقائق وبالتالي يكون يوم الجمعة الموافق 17 تموز، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد، وكل عام وانتم بألف خير.