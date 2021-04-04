تراند اليوم : فضيحة تهز العرش البريطانى.. ابنة سرية للأميرة ديانا

لندن / وكالات / مشرق نيوز

بينما تحتفل العائلة الملكية في بريطانيا بقدوم المولودة الجديدة الأميرة تشارلوت إليزابيت ديانا، طفلة الأمير ويليام والدوقة كيت.

هناك أميرة أخرى تعيش في الخفاء قد تفسد على العائلة فرحتها هذه المرة.



حيث نشرت مجلة Globe الأميركية تقارير تقول أن للأميرتشارلز ابنة سرية ولدت عام 1981 حين أخضعت الملكة إليزابيت الأميرة الراحلة ديانا لفحوصات تثبت قدرتها على الإنجاب وذلك عن طريق تلقيح بويضة منها بالسائل المنوي الذي يعود لولدها الأمير تشارلز.



وبعد ظهور النتائج الإيجابية، طُلبَ أن تُدَمّر الأجنّة، إلا أن أحد الأطباء احتفظ بأحد الأجنّة وزرعه في رحم زوجته وهو جنين الأمير تشارلز والأميرة ديانا الذي عاش وكبر من دون علمهما.



سارا وهو اسم الأميرة السرية فقدت والديها إثر حادث سير لتعلم بعد وفاتهما من خلال مذكرات والدتها أنها ليست ابنتهما الحقيقة الأمر الذي دفعها للتقرب من العائلة المالكة -حاملةً دليلها الوحيد وهو الشبه الكبير الذي بينها وبين الأميرة ديانا، حتى أن كل من يراها يخبرها بأنها نسخة طبق الأصل عن الأميرة ديانا- التي قابلتها بالتهديد والوعيد الذي طال حياتها حتى اضطرت لمغادرة المملكة المتحدة والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقيم حالياً.



القصة لم تؤكدها أو تنفيها جهة مسئولة هناك. وقد اعتبرها البعض وهي محاولة لعرقلة وصول الأمير ويليام إلى العرش الملكي.



خاصةً أنه وبموجب تعديلات قانون خلافة التاج البريطاني الذي تم إصداره في 2013، أصبح يحق لإناث العائلة الملكية أولوية متساوية مع الذكور لوراثة العرش، الأمر الذي يعني أنه في حال أثبتت سارة نسبها قضائيًا، فإنها ستصبح تلقائيا الوريثة الشرعية بعد الأمير تشارلز.