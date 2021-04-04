تراند اليوم : طفل بأميركا يطلق رصاصة على رأسه بمسدس والده

المشرق / واشنطن / وكالات

أطلق طفل عمره عامان في ولاية أريزونا الأميركية رصاصة على وجهه عندما عبث بمسدس والده الذي وجده ملفوفا على ما يبدو في ملاءة، وعلى الرغم من حالته الحرجة فإن الشرطة قالت إنه في وضع مستقر.

وقالت الشرطة إن المسدس كان "ملفوفا مثل وسادة" في غرفة النوم الرئيسية حيث كان الطفل يلهو بينما كانت جدته تشاهد التلفاز وخالته تغسل الأطباق.

ونقل الطفل بسيارة إسعاف إلى مستشفى محلي للأطفال في وقت متأخر من الخميس قرب منزله غرب فينيكس.

وذكر رجال بحث جنائي أن شقيقه البالغ من العمر سبع سنوات كان أيضا داخل المنزل خلال الحادث، ولفتت إلى أن والد الطفل المصاب كان في العمل.

وأوضحت المتحدثة باسم إدارة شرطة بيورياشاري هاوارد أن الطفل أطلق رصاصة واحدة أصابته في الوجه ونفذت عبر الرأس.

وأضافت أن "كل ما يمكنني قوله هو أن الطفل محظوظ للغاية كي يبقى على قيد الحياة الآن"، وقالت إن الطاقم الطبي استأصل جزءا من جمجمته كي يخف الورم الذي نجم عن الرصاصة.

كما ذكرت أن العائلة تتعاون مع التحقيقات في الحادث، وليس من المنتظر توجيه اتهامات جنائية.