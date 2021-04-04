تراند اليوم : "داعش " يفتتح فندقا فخما في مدينة الموصل العراقية

بغداد / مشرق نيوز

افتتح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فندقا فخما في مدينة الموصل العراقية، وذلك حتى يستطيع مقاتلو التنظيم المتطرف النزول فيه لدى زيارتهم المدينة، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن التنظيم نشر صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الموظفين وهم يقومون بالاعتناء بحديقة الفندق، ويغسلون الشبابيك وينظفون الارضيات، ويحتوي الفندق على بركة سباحة، وترفرف اعلام التنظيم خارج الفندق.

واطلق التنظيم اسم "الوراثين" على الفندق الذي سيطروا عليه سابقاً، وكان يطلق عليه اسم "نينوى" وهو فندق خمس نجوم، ويحتوي على 262 غرفة نوم ومطعمين وقاعتين للرقص وصالة رياضية.

ونشر التنظيم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعوة عامة لافتتاح الفندق في الأول من شهر أيار، حيث دعا جميع المسلمين للحضور المجاني.

وقال الباحث في مركز أبحاث كويليام لمكافحة التطرف، تشارلي وينتر في حديث مع الصحيفة: "يحاول التنظيم ارسال رسالة دعائية مفادها انه لو ان قصف قوات التحالف تضر بالتنظيم، فإن الحياة مستمرة في المدينة وانهم ما زالوا قادرين على اقامة الاحتفالات داخل الفندق".

وتقول الصحيفة ان هذه الخطوة الغريبة وغير المتوقعة من التنظيم، هي لمحاولة عرض الحياة في الموصل على انها طبيعية.