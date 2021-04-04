تراند اليوم : لحواء..ماذا يحدث عند وضع معجون الأسنان على الأظافر ؟

المشرق / وكالات

تعانين من مشكلة الإصفرار وأحياناً التصبّغ في أظافر يديكِ أو قدميكِ؟ لا داعي بعد اليوم لإخفائها بطلاء الأظافر بشكل دائم، إذ بإمكانكِ التمتّع بأظافر ناصعة البياض وصحيّة في أسبوعين فقط من دون أي أدوية كيميائيّة!

كل ذلك بفضل معجون الأسنان الذي يعد من أفضل المستحضرات التي تعمل على تبييض وتنظيف الأظافر وإعادة جمالها مرة أخرى.

المكونات:



ملعقة صغير من معجون الأسنان

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

قومي بخلط المكونات جيدًا ثم قومي باستخدام فرشاة أسنان قديمة لتتمكني من فرك أظافرك بالقناع بواسطتها.

قومي بفرك أظافرك بالفرشاة لمدة 3 دقائق واحذري أن تصيب الفرشاة الجلد المحيط بمنطقة الأظافر.

اغسلي يديكِ بالماء الفاتر لتتمتعي بأظافر بيضاء ونقية وخالية من الاصفرار المزعج.

يمكنك أن تكرري هذا الأمر أسبوعيًا لتحافظي على بياض أظافرك.