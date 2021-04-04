تراند اليوم : القرآن الكريم يحدد 23 نوعًا من الماء

المشرق

قال المولي عز وجل في كتابه العزيز "وجعلنا من الماء كل شىء حي"، والماء هو العنصر الأساسي للحياة مجتمعًا مع الهواء، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 23 نوع من المياه حيث أن لكل نوع طبيعته الخاصة والمختلفة عن النوع الأخر وأنواع المياه التي ذكرت في القر’ن الكريم هي :-

1- ماء الأنهار والينابيع وهو الماء الذي يسقط من السحاب الموجود بالسماء فيجري في مسالك معروفة، حيث يقول الله سبحانه وتعالي ” أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ” (الزمر، الاية 21).

2- الماء المغيض و هو الماء الذي نزل في الأرض وغاب فيها، وغاض الماء تعني قل ونقص حيث قال تعالي “وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ] “هود:44.

3- الماء الصديد وهذا النوع هو شراب أهل جهنم والعياذ بالله حيث قال تعالي:” وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيدٍ” (إبراهيم :16).

4- الماء المنهمر وهو الماء الذي يتدفق بغزارة من السماء لفترات طويله فيهلك الزرع والحرث مثل إهلاك قوم سيدنا نوح يقول الله تعالي : “فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ” (القمر: 11).

5- ماء المهل وهو "القطران" ومذاب من المعادن أو الزيت مغلي : حيث يقول الله تعالي: “وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ) ” الكهف:29).

6- الماء الطهور هذا النوع من الماء هو الماء العذب الطيب الحلو حيث يقول تعالي :” وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً” (النحل: 48).

7- ماء الشرب وهو نوع من الماء أنزله الله من السماء للشراب حيث يقول الله تعالي “هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ ” (النحل: 10).

8- الماء الأجاج:وهو الماء شديد الملوحة وطعمه غير مستساغ للشراب حيث يقول الله سبحانه وتعالي “عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ” (فاطر: 12) ، “لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ” (الواقعة : 70).

9- الماء المهين وهو الماء الضعيف والحقير وهو يقصد به مني الرجل لضعف تحمل مكوناته للعوامل الخارجية. يقول الله تعالي “أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ” (المرسلات :20).

10- الماء غير الآسن و هو الماء الجاري المتجدد والخالي من الملوثات يقول الله تعالي فى وصف أنها الجنة “فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ” (محمد: 15).

11- الماء الحميم و هو الماء شديد السخونة والغليان وهو الماء الذي يشربه أهل جهنم حيث يقول الله تعالي “وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ” (محمد:15).

12- ماء الأرض وهو الذي خلقه الله سبحانه وتعالي مع خلق الأرض ويظل في دورته الثابته التي خلقها به الله سبحانه وتعالي وحتى قيام الساعة، حيث يقول الله تعالي: “وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ” (المؤمنون: 18).

13- الماء المبارك وهو الماء الذي يحيي الأرض وينبت الزرع وينشر الخير في كل أرجاء الأرض، حيث قال الله تعالي : “وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ” (ق:9).

14- الماء المسكوب وهو الماء الذي يقوم بتلطيف الأرض ويمنح الإحساس بالراحه للعين، حيث يقول الله سبحانه وتعالي “ظِلٍّ مَمْدُودٍ . وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ” (الواقعة 30 – 31).

15- الماء المعين وهو الذي يتم الانتفاع به بسهولة لأنه يسيل، حيث يقول الله سبنحانه وتعالي “فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ” (الملك: 30).

16- الماء الغدق أي الماء الوفير والذي يتدفق بوفرة كبيرة، حيث يقول الله تعالي “لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً” (الجن:16).

17- الماء الفرات وهو الماء الشديد العذوبة حيث يقول الله سبحانه وتعالي “وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاء فُرَاتًا” (المراسلات ، الاية26).

18- الماء الدافق: وهو الماء الذي يخرج من الرجل على دفعات حيث يقول الله سبحانه وتعالي “خُلِقَ مِن ماءٍ دافِقٍ” (الطارق الآية 6).

19- الماء الغور وهو الماء الذي يذهب في الأرض بعيداً في أعماقها ويغيب عنها ولا ينتفع منه حيث يقول الله تعالي”أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا” (اكهف :41).

20- ماء مدين: حيث يقول الله سبحانه وتعالي ” وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ” (القصص، الاية 23).

21- الماء السراب: وهو ما تراه العين نصف النهاء كأنه ماء، حيث يقول الله سبحانه وتعالي”وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً” (النور ، الآية 39).

22- الماء السلسبيل: هو ماء من شدة عذوبته يسير في الحلق بسهولة وهذا الماء ينبع في الجنة من عين تسمى سلسبيلاً ، حيث يقول الله سبحانه وتعالي “عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا” (الانسان الآية 18)

23- الماء الثجاج : وماء الثجاج هو ماء السيل، حيث يقول الله تعالي “وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا” (النبأ، الاية 14).