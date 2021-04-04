تراند اليوم : هندية تلد 11 طفلا دفعة واحدة..!!

المشرق / وكالات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن امرأة هندية أنجبت 11 طفلا دفعة واحدة، منهم 10 إناث وصبي واحد، ونشرت هذه الصورة مع الخبر، ولكن هل هذا ممكن، وما مدى صحة هذا الخبر.

وبحسب موقع "كول ويردو" للغرائب، فإن الصورة صحيحة، ولم يتم التلاعب بها، ولكنها ليست صورة التوائم المزعومين، ولكنها صورة لأحد عشر طفلا ولدوا في مدينة سوراتو الهندية في تاريخ 11/11/2011، ستة فقط منهم توائم.

ولم تورد أي وكالة أنباء رسمية، أو موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية هذا الخبر، حيث أشارت مصادر في الموسوعة إنه لم يتقدم أحد بطلب تسجيل رقم قياسي جديد بعدد التوائم المولودة دفعة واحدة.

وبحسب موسوعة غينيس فإنه تم تسجيل الحالة الطبية الأولى في عام 1998 لامرأة ، من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أنجبت 8 توائم في الشهر السادس من الحمل، توفي واحد منهم، وبقي السبعة الآخرون على قيد الحياة.