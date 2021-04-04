تراند اليوم : ثلاث طلاب اماراتيون يبتكرون روبوت "الخادمة الآلية"

دبي / مشرق نيوز

ابتكر ثلاثة طلاب في معهد التكنولوجيا التطبيقية الإمارات العربية المتحدة روبوت "الخادمة الآلية".

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" السبت أن الروبوت هو عبارة عن نموذج لخادمة تم تصميمها لتنفيذ أعمال منزلية من خلال الأوامر الصوتية بهدف حل مشكلات الخدم.

وقال الطلاب ماجد الحمادي وخليفة الشامسي وعبد الرحمن الحمادي: إن "الخادمة الآلية يمكن أن تطور كحلٍ مستقبلي لمشكلات الخدم الكثيرة".

وأشاروا إلى أنهم يطمحون مستقبلاً إلى تطوير الفكرة باستخدام تقنية "ألتراسونك"، التي ستمكن من تطوير عمل الخادمة الآلية بإمكانية الإحساس بالأماكن من حولها.

وأوضحوا أن الفكرة جاءتهم بعد تكرار الشكاوى من العمالة المنزلية، بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام ورواتبهم وهروبهم، وبعض المشكلات التي تصل أحيانًا إلى جرائم بشعة.

وبينوا أن مشروعهم لايزال في مراحله الأولى، إذ تستطيع تقديم خدمات بسيطة، مثل إحضار كوب ماء ونقل بعض الأشياء من أماكنها، وتنظيف الأرضيات، لافتين إلى أنهم يسعون في مرحلة التطوير الحالية إلى تمكين الخادمة الذكية من تنظيف المنزل بطرقٍ صحية تتخلّص من الجراثيم والأوساخ بسرعةٍ وسهولة، وتنظيف غرف النوم والمطابخ والحمامات ومختلف أنواع الزجاج والفرشات بأمر صوتي واحد.

كما يسعون إلى إضافة بعض المهام الأخرى مثل فتح باب المنزل والاستقبال من خلال برمجة للجهاز على المهام المطلوبة، إضافة إلى جعلها أكثر فائدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعتبر دول الخليج العربي من أكثر الدول في العالم استقداما للخدم من دول شرق آسيوية.