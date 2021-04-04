تراند اليوم : أهم الفوائد الصحية للطماطم

المشرق / وكالات

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن زيادة تناول الخضروات والفاكهة يسهم في الحد من الإصابة بالأمراض، لأنها مصدر هام للمواد المضادة للأكسدة، وتعتبر الأكسدة مسؤولة عن أمراض عديدة. تحتوي الطماطم (البندورة) على مجموعة متنوعة من المغذيات النباتية المفيدة للصحة، إليك أهم فوائدها الصحية:

يحتاج الجسم 7 حصص من الطماطم أسبوعياً لضمان وجود المستويات المطلوبة من الكاروتينات في الدم * تزوّد الطماطم الجسم بمجموعة من مضادات الأكسدة الهامة، مثل الليكوبين، وبيتاكاروتين، وتوكوفيرول، وفيتامين "إي" ومجموعة من الكاروتينات والمغذيات النباتية الأخرى.

* تساهم مضادات الأكسدة في تقليل خطر الجذور الحرة، ويعمل ذلك على تقليل مظاهر الشيخوخة، والوقاية من السرطان.

* يساعد الليكوبين على تقليل ارتفاع ضغط الدم، والحد من ارتفاع الكولسترول.

* يساعد معجون الطماطم على الحد من الآثار السلبية لأشعة الشمس على البشرة.

* أظهرت عدة دراسات الآثار الوقائية للطماطم، فهي تحمي من سرطان المبيض والثدي، وتقوي العظام. لكن يتطلب الأمر أن تكون الطماطم مطبوخة أو يتم تناولها كصلصة أو معجون للحصول على هذه الفوائد الوقائية.

* يحتاج الجسم 7 حصص من الطماطم أسبوعياً لضمان وجود المستويات المطلوبة من الكاروتينات في الدم.