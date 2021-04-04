تراند اليوم : بقرة تلد عجلاً برأسين في فلوريدا

المشرق / وكالات

فوجئت مزارعة في ولاية فلوريدا الأميركية عندما اكتشفت أن بقرتها ولدت عجلاً برأسين.

وأطلق على العجل اسم أنابيل، وله رأسان منفصلان وأربعة عيون وأنفان وفاهان.

وتقول صاحبة المزرعة كارولين كريوز، إن "رأسي العجل ثقيلان جداً وإن العجل غير قادر على الوقوف، وبالتالي لا يمكن أن يتغذى من أمه"، إذ تقوم كريوز بإطعام كل رأس من زجاجة أربع مرات في اليوم.

وفي أحد المتاجر القريبة فوجئ كثيرون بالصور للوافد الجديد في ولاية فلوريدا. وقالت إحدى النساء إنه "غريب... ولكن.. بصورة جيدة". وأضافت أخرى: "آمل أن يبقى على قيد الحياة".

وقالت قناة "أن بي سي" إن احتمال أن تلد بقرة عجلاً برأسين يبلغ واحد إلى 400 مليون.