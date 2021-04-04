تراند اليوم : أوباما يشكر اليابان على الوجوه الضاحكة المستخدمة في الدردشة الإلكترونية (فيديو)

المشرق / وكالات

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، ووصفها بأنها "أكثر قوة من أي وقت مضى"، خلال احتفال رسمي بمناسبة زيارته للبيت الأبيض.

وذكر آبي أنه منذ توليه منصب رئاسة الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول عام 2012، كانت أولويات سياسته الخارجية "إنعاش التحالف" بين البلدين. وأضاف أنه تمت مناقشة عدة قضايا خلال اللقاء الذي جرى الثلاثاء 28 أبريل/نيسان، ابتداء من الشراكة عبر المحيط الهادئ، إلى إعادة تنظيم مرابطة القوات الامريكية في اليابان.

من جانبه شكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليابان على تأثيرها الثقافي على الشباب الأمريكي، مشيرا إلى الكاراتيه، والكاريوكي، ومانغا، وإيموجي (وهي الصور الرمزية أو الوجوه الضاحكة المستخدمة في الرسائل الإلكترونية وصفحات الويب في اليابان).

وجاءت زيارة آبي إلى البيت الأبيض عقب لقاء بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بنيويورك الإثنين 27 أبريل/نيسان، حيث تم الكشف الأوجه الجديدة للتعاون الدفاعي بين اليابان والولايات المتحدة.

وبعد هذا اللقاء التاريخي سيسمح لليابان بمساعدة القوات الأمريكية في حال تعرضها للتهديد من قبل طرف ثالث.

وجاء لقاء يوم الثلاثاء للضغط على 12 دولة للموافقة على الشراكة عبر المحيط الهادي مما من شأنه فتح مزيد من الأسواق لصادرات الولايات المتحدة إلى هذه الدول.