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الاكثر متابعة اليوم - ابنة خالد يوسف صبية جميلة ويحتفل بها – صور

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Dina Hussein 0 تبليغ

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احتفل المخرج المصري خالد_يوسف، بعيد ميلاد ابنته (مايا)، ونشر صوراً حديثة لها، ظهرت فيها بغاية الجمال.

وجه يوسف رسالة لابنته قال بها:

يعيش المخرج مع أسرته في منزل زوجته شاليمار الشربتلي الفنانة التشكيلية في باريس، ويبدو أنه لا يفكر في العودة لمصر في الوقت الراهن، خصوصاً أنه عاد إلى باريس على الفور بعد انتهاء عزاء شقيقه، ورغم اختفائه المتعمد، إلا أنه دائما محل الانتباه وأثاره للانتباه.

خالد يوسف حاول منع أسرته من الإعلام طويلًا، ومن بين تلك التفاصيل التي أخفاها خالد كان ما يتعلق بابنته «مايا» التي تربطه بها علاقة قوية جدًا.

كان المخرج خالد يوسف أصيب بفيروس أيضًا أثناء فترة إصابة شقيقه، حيث أعلن مؤخرًا عن شفائه من الفيروس.

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يأتي ذلك بعد سنوات قضاها المخرج خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية، شاليمار شربتلي.

وقالت مصادر قضائية، إن خالد يوسف ليس عليه أي قضايا وإن موقفه القانونى سليم تمامًا ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر.

خالد يوسف وابنته
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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