الاكثر متابعة اليوم - ابنة خالد يوسف صبية جميلة ويحتفل بها – صور

احتفل المخرج المصري خالد_يوسف، بعيد ميلاد ابنته (مايا)، ونشر صوراً حديثة لها، ظهرت فيها بغاية الجمال.

وجه يوسف رسالة لابنته قال بها:

يعيش المخرج خالد يوسف مع أسرته في منزل زوجته شاليمار الشربتلي الفنانة التشكيلية السعودية في باريس، ويبدو أنه لا يفكر في العودة لمصر في الوقت الراهن، خصوصاً أنه عاد إلى باريس على الفور بعد انتهاء عزاء شقيقه، ورغم اختفائه المتعمد، إلا أنه دائما محل الانتباه وأثاره للانتباه.

خالد يوسف حاول منع أسرته من الإعلام طويلًا، ومن بين تلك التفاصيل التي أخفاها خالد كان ما يتعلق بابنته «مايا» التي تربطه بها علاقة قوية جدًا.

كان المخرج خالد يوسف أصيب بفيروس كورونا أيضًا أثناء فترة إصابة شقيقه، حيث أعلن مؤخرًا عن شفائه من الفيروس.

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يأتي ذلك بعد سنوات قضاها المخرج خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية، شاليمار شربتلي.

وقالت مصادر قضائية، إن خالد يوسف ليس عليه أي قضايا وإن موقفه القانونى سليم تمامًا ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر.