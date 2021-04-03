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تراند اليوم : الرياض: مكافحة المخدرات تضبط مروجين عبر السناب شات

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الرياض-الخليج 365:

قبضت فِرق المديرية العامة لمكافحة المخدرات – ممثلة بفرق مكافحة المخدرات الإلكترونية بالرياض على مروجين استخدموا برنامج “سناب شات” في ترويج سمومهم.

 

ونقلاً عن سبق فقد كان المروجون قد نشروا صوراً ومقاطع عبر “سناب شات”، يروجون من خلالها المخدرات.

 

ونشرت فِرق المكافحة عقب ضبط المتهمين صورة للمضبوطات عبر برنامج “سناب شات”، وعنونتها بـ”تم القبض من قِبل عمليات مكافحة المخدرات بالرياض”.

 

وكانت المديرية قد نجحت خلال الأشهر الأخيرة في الإطاحة بعدد كبير من المروجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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