تراند اليوم : غضب بريطاني.. قطر تلعب مع الإرهابيين وتسرق كأس العالم

في الوقت الذي تواجه قطر أزمة حقيقية تتعلق بفساد ملفها لتنظيم كأس العالم الذي تعول عليه لتلميع صورة ملطخة بالإرهاب، تضع التحقيقات في بريطانيا بشأن هجوم مانشستر الدامي العديد من التساؤلات بشأن قدرة الإمارة الصغيرة على "سرقة" المونديال بينما تدعم جماعات إرهابية.

وبحسب الكاتب في صحيفة "ديلي تليغراف" كون كولين فإنه إلى جانب تورط قطر في تقويض عروض المنافسين لاستضافة كأس العالم عبر عمليات سوداء، فإن "أحد الاعتراضات الرئيسية على استضافة قطر لكأس العالم هي علاقة القطريين الموثقة بالجماعات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة".

وعبّر كولين عن استغرابه من لقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع أمير قطر تميم بن حمد، الذي ترتبط بلاده بعلاقات مع جماعات إرهابية تشتبه السلطات البريطانية في وقوفها وراء تفجير مانشستر الدامي الذي أودى بحياة 14 شخضا العام الماضي.

وقال الكاتب إنه على مدار سنوات دأب كبار أعضاء العائلة المالكة في قطر على تمويل ودعم هذه الجماعات كجزء من حملة منظمة ضد الدول العربية الكبيرة.

رجل قطر الإرهابي

ووفقا للتحقيقات، فإن والد سليمان العبيدي الانتحاري المسؤول عن تنفيذ الهجوم، والذي كان قد سبق إجلاؤه من ليبيا على متن سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية في عام 2014، كان عضوا سابقا في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، التي تم حلها عام 2011، لكنها عادت في شكل آخر لتتلقى تمويلا قطريا، عبر أبرز قادتها عبد الحكيم بلحاج .

واستفاد القيادي السابق في تنظيم القاعدة من الانقسامات والفراغ في ليبيا، كما نال دعما سخيّا من الدوحة، مكّنه من تمويل ميليشياته الإرهابية في طرابلس وعلى رأسها جماعة "فجر ليبيا"، التي قتلت مئات المدنيين الليبيين.

الدوحة ومانشستر

وأحد الخطوط الرئيسية التي يتابعها فريق التحقيق في هجوم مانشستر هو الاتصال الذي أجراه العبيدي مع المتطرفين في ليبيا قبل الهجوم.

وكان الإرهابي قد سافر إلى ليبيا مع شقيقه هاشم قبل وقت قصير من التفجير، قبل أن يعود إلى مانشستر لتنفيذ الهجوم، بينما بقي شقيقه في طرابلس، حيث تم احتجازه لدى جماعة تابعة لبلحاج.

لكن بلحاج المدرح على قائمة المتطرفين الممولين من قطر، أحبط محاولات شرطة مانشستر من أجل مقابلة الأخ الذي بقي على قيد الحياة، بحسب كافلين.

ومع علاقة عائلة العبيدي طويلة الأمد بالجماعات المتطرفة في ليبيا، فقد عاد بلحاج المدعوم من قطر وأتباعه مرة أخرى إلى دائرة الضوء في تحقيقات مانشستر، بينما سيتركز الاهتمام على الدور القطري في دعم هذه الجماعات وما قد يعنيه ذلك من صلة بين الدوحة والهجوم الإرهابي.