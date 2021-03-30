تراند اليوم : البحرين تعين خالد يوسف الجلاهمة أول سفير لها لدى إسرائيل

تم نشره الثلاثاء 30 آذار / مارس 2021 04:32 مساءً

الخليج 365 :- أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء، تعين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لنظيره البحريني أن "قرار الحكومة البحرينية تعيين سفير لدى إسرائيل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وتحدث أشكنازي مع وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني قبيل افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل وتعيين أول سفير للمملكة لدى إسرائيل.

وأرسلت وزارة الخارجية البحرينية رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بطلب الموافقة على السفير المعين، علما أن السفير المعين هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017 وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وأقر وزير الخارجية أشكنازي تعيين السفير الجلاهمة.

في الأسابيع المقبلة، سيصل فريق من البحرين إلى إسرائيل لإنشاء السفارة.

المصدر: RT