الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي تصوّر نفسها من الحمام – فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي فيدو لها أثناء تواجدها في الحمام، وكانت تصوّر نفسها وتضع بعضًا من المكياج.

احدى الفتيات المصريات تفاجأت بها، وسألتها: هل انت هيفا؟ فأجابتها: نعم.

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الصبية من فرحتها صرخت وأرادت أن تحضنها لكن هيفا امتنعت بسبب انتشار فيروس_كورونا، وحتى لا تحزن الصبية عادت والتقطت معها صورة.

قالت هيفا إنها ليست مصابة بكورونا لذا عادت ولبّت رغبة الشابة بصورة.

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لكن نسأل كيف عرفت هيفا إن جسدها خالٍ من الفيروس؟

بحسب الدراسات العالمية إن الفيروس يبقى في الجسم لمدة ٥ أيام إلى أسبوع قبل بدء العوارض.

وإن كانت هيفا خائفة من كورونا لمَ رفضت أخذ اللقاح الذي يساعدها على الوقاية منه؟

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منذ فترة، كتبت متسائلة عن مدى فعالية اللقاحات التي انتشرت حول العالم، في حين أن منظمة الصحة العالمية لم تجد حلًا ولا لقاحًا ولا دواءً للأمراض المستعصية مثل السرطان والإيدز وغيرهما.

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هيفا لا تؤمن بوجود كورونا وكتبت مرّة: “من عوارض فيروس كورونا فقدان حاسة الذوق. بالعودة للوراء إلى شخص عرفته، اعتقد أنّني كنت مصابة بالعوارض لسنوات”.

اذًا ربما وضعت الفيروس حجة حتى لا تهجم عليها الشابة وتحضنها وتقبّلها، وهذا من حقها طبعًا، ورفضت بطريقة ذكية ومحترمة.