تراند اليوم : حكماً بالسجن 5 أعوام بحق مواطن روسي والسبب !! قط

موسكو/ الخليج 365

أصدرت محكمة روسية، قراراً بسجن مواطن روسي لمدة خمسة أعوام، جراء استخدامه قطًا في الشارع كـ"سلاح" ضد عناصر الشرطة، العام الماضي.

وقامت أجهزة الشرطة الروسية بفتح باب التحقيق عقب مواجهة قط المواطن الروسي "جينادي شيرباكوف" على شرطي أصابه بجروح خطيرة، بعدما ابلغ أحد الجيران في موسكو عن إزعاج المشتبه به لهم، بسبب إفراطه في شرب الكحول.

ونفى المتهم "شيرياكوف" البالغ من العمر 59 عامًا، أنّه استعان بالقط للاعتداء على عناصر الشرطة، مبرر ذلك أن قطه الاليف قفز من تلقاء نفسه على الشرطي.

وتعتبر القطط البرية أكثر أنواع القطط شراسة وهي توجد في أمريكا الشمالية، وتعيش على الأرانب وعلى الغزلان وكذلك على الحشرات وبسبب حجمها الكبير فإن لديها القدرة على أن تصطاد الفريسة بكل سهولة.