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تراند اليوم : نتائج مسابقة الدكتوراه 2019 ..(biskra) نتائج الدكتوراة 2019 بسكرة بالاسم

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نتائج مسابقة الدكتوراه 2019 ألف مبروك لجميع الصادرة اسمائهم ضمن تسجيلات الدكتوراة في جامعة بسكرة للعام 2018-2019 في مختلف التخصصات والكليات المختلفة في الجامعة الجزائرية .

أعلنت جامعة بسكرة قبل قليل نتائج مسابقة الدكتوراة لكلية الاداب والالغات وجميع التخصصات في جامعة بسكرة للعام 2018-2019 رسميا عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت .

فقد أكدت إدارة الجامعة أن النتائج أعلنت رسميا عبر الموقع الالكتروني للجامعة عبر الانترنت ، وانه بامكان الطلاب تحميل النتائج من خلال ملف pdf  لجميع التخصصات والكليات في الجامعة للعام -2019 رسميا .

هذا وبامكان جميع الطلاب والطالبات في جامعة بسكرة تحميل نتائج الدكتوراة للعام -2019 من خلال الرابط التالي ،  أو من خلال الرابط التالي ، كل ماعليكم هو الضغط على الرابط السابق وتحميل نتائج الدكتوراة لجامعة بسكرة 2018-2019 كاملة بالاسم لجميع المتقدمين للدكتوراة في جامعة بسكرة جميع التخصصات والكليات المختلفة بالجامعة.

هذا ويتمنى "الخليج 365" لجميع الطلاب والطالبات الصادرة اسمائهم في نتائج مسابقة الدكتوراة للعام 2018-2019 في بسكرة بدوام التقدم والنجاح.

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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