تراند اليوم : "الإمبراطورة" تطير من أمريكا إلى مصر في معرض الكتاب المقبل

بعد 7 سنوات كتابة عن الواقع الاجتماعي المتأزم في بعض الدول، أصدرت الكاتبة الفلسطينية "ناردين شومان" القاطنة في أمريكا،بالتعاون مع دار ببلومانيا للنشر والتوزيع والتي تحمل عنوان "الإمبراطورة"، والتي توفرت خلال الأيام القادمة في معارض الكتب العربية في أغلب الدول العربية مثل الجزائر ولبنان والعراق ومصر وغيرهم كما سيتم توزيعها في بعض الدول الأوروبية، يمكن أيضاً طلب الكتاب عبر التسوق الالكتروني.

والرواية شيقة تحمل الطابع الدرامي والغامض والرومانسي ضمن تجارب حياتية تواجه الشخصية الرئيسية (روبي) في سلسلة أحداث تدور في عدة أماكن مختلفة من مواقف وقصص في حبكة كتابية شقية وغنية بالتعابير الجميلة،ومن المقرر أن تصدر الكاتبة روايتها القادمة "زوبعة فنجان".

ناردين شومان ولدت في آب من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية من أب فلسطيني وأم لبنانية .. درست الصحافة والاعلام وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من أحد جامعات كاليفورنيا .

لجأت للكتابة كنوع من الهروب من ظروف قاسية مع مرض الإكتئاب المزمن الذي عانت منه لسنوات بسبب وفاة شقيقتها في حادث مروري قد تسببت به فتحملت جزء من الإحساس بالذنب لوفاتها ، عندما عجز الطب عن علاجها بالعقاقير قررت أن تجد لنفسها علاج بديل .. بدأت بالكتابة كنوع من تفريغ الطاقه السلبية بين ازدحام الكلمات في المواقع الاجتماعية