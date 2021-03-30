تراند اليوم : موعد شهر رمضان المبارك 2020

وكالات / الخليج 365

تشير الحسابات الفلكيية في عدة دول أجنبية، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 2020 يبدأ في 23 أبريل القادم.

وتعتمد غالبية الدول العربية والاسلامية مثل فلسطين والسعودية وسوريا ولبنان والأردن في تحديد بداية شهر رمضان والشهور القمرية على الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة، حيث تتم الرؤية الشرعية وتحري هلال شهر رمضان 2020 عن طريق العين المجردة أو بالمناظير في ليلة الشك من رمضان إلا أن دول أجنبية كفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا تعتمد على تحديد غرة شهر رمضان المبارك على الحسابات الفلكية وهي ما تم حسابه بأن شهر رمضان 2020 م 1441 هجرية سيكون يوم الخميس الموافق 23 أبريل القادم.

هذا وتعد هذه الحسابات حتى الآن غير رسمية، ويتم اعتمادها بشكل رسمي خلال شهر أبريل القادم.

ويتحرى المسلمون خلال رمضان نفحاته الربانية الثمينة، للفوز بجنة الخلد،والنجاة من النار، كما يتحرى الجميع فيه الليلة العظيمة ليلة القدر.