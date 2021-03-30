تراند اليوم : باب الحارة يعود بنسخته القديمة في 2020 .. وأبو شهاب أبرز ممثليه

غزة/ الخليج 365/ كشف مصدر رفيع في شركة "ميسلون فيلم" المملوكة للمنتج والمخرج بسام الملا أن الأخير لم يتخل عن مسلسل باب الحارة إطلاقاً، وأنه ليس بوارد ذلك ، مشيرا الى امكانية عودة المسلسل بنسخته الأساسية في موسم رمضان 2020 .

وأضاف المصدر ، أن " باب الحارة بنسخته المعروفة مستمر، وسيعود أبو شهاب للتمثيل فيه، ولدينا وثائق في غاية الأهمية والدقة تثبت ملكيتنا للعمل وقريباً جداً ستسمعون بنتائج الدعوى المقامة من قبلنا ".

وأوضح المصدر أن العمل سيكون من تأليف الدكتور فؤاد شربجي ، مشيرا الى "أن الشركة لن تكتفي بالجزء العاشر من مسلسل باب الحارة ، بل أن بحوزتها عمل شامي آخر من فكرة المنتج بسام الملا، ويقوم أحد الكتاب بكتابته تحت إشرافه، بالإضافة لعمل معاصر أيضاً".

وكان الملا يستعد لبدء التحضيرات لانجاز الجزء العاشر تحت ادارة المخرج مؤمن الملا ، قبل أن تستحوذ شركة "قبنض ميديا" على حقوق مسلسل "باب الحارة" قضائيا وتعرض الجزء العاشر على عدد من القنوات الفضائية.

وتعرض العمل لانتقادات كبيرة بسبب ابتعاده عن الفكرة الأساسية للمسلسل بنسخته المعروفة بالإضافة إلى غياب أبطاله الرئيسيين والذين رفضوا المشاركة بالنسخة الثانية من العمل احتراماً للملا منتج النسخة الأساسية من العمل التي توقفت عند الجزء التاسع.

وشهد الجزء العاشر مشاركة وجوه تشارك للمرة الأولى على غرار نجاح سفكوني وزهير عبد الكريم ونظلي الرواس ويامن الحجلي وبلال مارتيني وغيرهم.

يذكر أن شركة "قبنض" التي أنتجت الجزء العاشر منه بنسخته الثانية تنوي الاستمرار بتقديم أجزاء منه حتى الجزء الخامس عشر بحسب وسائل اعلام.