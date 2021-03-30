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تراند اليوم : عباس النوري: لن أشارك بباب الحارة والعلاقة بيني وبين بسام الملا انتهت فنياً

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عباس النوري: لن أشارك بباب الحارة والعلاقة بيني وبين بسام الملا انتهت فنياً

دمشق/ الخليج 365

علمت " الخليج 365" ان النجم السوري عباس النوري كشف في احاديث خاصة أنه لن يشارك بالنسخة الجديدة من مسلسل " باب الحارة " التي تنتجها شركة " قبنض ميديا " على الرغم من أنه تلقى عرضاً للمشاركة بالعمل منذ الموسم الماضي.


 

وقال النوري: مشروع " باب الحارة " هو ملك لبسام الملا حصرياً ولا أرى غيره أحق بهذا المشروع ولذلك لن أشارك بأي نسخة من باب الحارة لا حالياً ولا مستقبلاً ".

وأضاف النوري: " علاقتي الفنية ببسام الملا انتهت على الصعيد الفني ولا يمكن أن أعمل معه لا حالياً ولا مستقبلاً ".

انتهى

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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