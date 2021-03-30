تراند اليوم : تعرف على الصحفي البريطاني الذي ستتزوجه شقيقة العاهل الأردني

عمان/ الخليج 365

نقلت وسائل اعلام أردنية عن الديوان الملكي الهاشمي إعلانه يوم السبت الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين الأول 2019، خطوبة الأميرة راية بنت الحسين على السيد الصحفي البريطاني فارس دونوفان.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي الأميرة راية بنت الحسين والسيد فارس دونوفان بهذه المناسبة، ليتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأخت غير الشقيقة للأميرة هيا بنت الحسين، أعلنت أنها خُطبت.

ومن المقرر أن تتزوج الأميرة راية بنت الحسين (33 سنة) حفيد روالد دال، نيد دونوفان (25 عاماً).

وتقيم راية حالياً في ولاية كاليفورنيا، حيث تدرس للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فيما يقيم المراسل السابق لصحيفة "ذا تايمز"، نيد، في دلهي، حيث يقدم تقارير عن الأخبار المحلية، وسينتقل إلى الأردن في ديسمبر/كانون الأول.

و شارك نيد الخبر على تويتر، وكتب: "يسعدني أن أشارككم جميعاً نبأ ساراً للغاية".

يُذكر أن نيد هو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا "تيسا دال"، التي هي ابنة روالد والممثلة الأمريكية باتريسيا نيل.

تزوجت تيسا دال من الممثل جوليان هوليواي وأنجبت منه كلوفر ولوك، قبل أن تتزوج من رجل الأعمال باتريك دونوفان، وهو ابن أكاديمي ودبلوماسي أسترالي، وأنجبت منه ابنهما نيد.

وراية هي الابنة الصغرى للملك الراحل حسين ملك الأردن والملكة نور، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله والأميرة هي