تراند اليوم : وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي بمنزله بشكل مفاجئ والسبب؟

القاهرة - الخليج 365

توفي الفنان المصري الشاب هيثم احمد زكي " 35 عاما"، فجر اليوم الخميس، بشكل مفاجئ بمنزله في مدينة 6 أكتوبر، وهو الامر الذي تسبب بصدمة كبيرة داخل الوسط الفني وبين محبيه.

ونعى نقيب المهن التمثيلية بمصر، الفنان هيثم زكي عبر صفحته على الفيسيوك.

وحول تفاصيل الوفاة، قالت مديرية أمن الجيزة، إنها تلقت إخطارا بورود بلاغ من خطيبة الراحل، بعد اتصالها به لأكثر من مرة، دون أن تتلقى رد.

لتنتقل قوة أمنية لمنزل الفنان الشاب، وقامت بكسر باب الشقة، ليتبين وفاته داخل غرفة نومه.

وبعد نقل جثمان الراحل للمستشفى، أبان التقرير الطبي أن سبب الوفاة يعود لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبحسب ما ذكرت اليوم السابع، هيثم شعر بحالة إعياء أثناء أداء التمارين الرياضية بصالة جيم اعتاد التمرن بها.

ثم توجه إلى المستشفى، ووقع الطبيب الكشف عليه ثم حصل على أدوية وعاد إلى مسكنه الذى يقيم به بمفرده.

واتصلت به خطيبته أكثر من مرة ولم يرد، فأبلغت الأمن لينتقل رجال المباحث إلى مسكنه بمدينة الشيخ زايد.

وهيثم زكي نجل الممثلين الراحلين، أحمد زكي وهالة فؤاد وفى مفارقة غريبة إنه نفس عمر والدته الفنانة هالة فؤاد أثناء رحيلها.،

وبدأ هيثم زكي، والمولود سنة 1984، مشواره الفني سنة 2006، في فيلم “حليم”، من بطولة والده. ثم قدم الفنان الراحل بعدها، مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

ونعى عدد من النجوم المصريين، هيثم زكي، منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا وحسن الرداد وفيفي عبده ودرة.