تراند اليوم : العصمة بيد المرأة السعودية يثير جدلا واسعا

الرياض - الخليج 365

قال عضو هيئة كبار العلماء السعوديين عبدالله المنيع، أنه يجوز للمرأة السعودية أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج ، حال اشترطت ذلك في عقد الزواج وفق تصريح نشرته صحيفة "عكاظ".

وكانت الدكتورة إقبال درندري عضو مجلس الشورى ، قالت : الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلم نضيعها ، مطالبةً بضرورة إعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق، إذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين".

وهذا الفتوى تسببت بجدل كبير بين الناشطين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث تصدر هاشتاغ "#جواز_العصمة_بيد_المرأة" مع الاف التغريدات ما بين مؤيد منح المرأة حق قرار الطلاق وما بين معارض