تراند اليوم : قبولات الدور الثالث 2019 2020 في الجامعات العراقية ( نتائج الموازي 2019 ) نتائج القبول المركزي 2019 الدور الثالث

أعلنت سلسلة من الجامعات العراقية عن نتائج قبولات 2020 لطلاب الصف السادس الاعدادي الدور الثالث، بالاضافة لاعتراضات الدور الثاني للقبول المركزي .وأعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج قبول الطلبة للعام الدراسي 2020، ويمكن الآن لجميع الطلاب الدخول عبر الرابط المباشر لاستعلام نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني عبر البوابة الإلكترونية للدراسات والتخطيط.

ويستمر طلاب السادس الاعدادي في الاستعلام عن نتائج القبول 2020، والتي تم الإعلان عنها منذ قليلة، ويمكن للجميع الحصول عليها عبر الروابط المباشرة الموجودة أعلى المقال.

و أشار الدكتور عبد الرزاق العيسي وزير التعليم العالي إلي جاهزية كافة الجامعات العراقية لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، وكانت الوزارة قد أعلنت عن نتائج القبول المركزي لكافة طلاب السادس الاعدادي بالعراق صباح اليوم عبر الموقع ارسمي للوزارة عبر ملفات بأسماء الطلاب.

وتسود حالة من الهدوء والطمأنينة داخل الشارع العراقي خلال الساعات الحالية عقب إعلان نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني عبر البوابة الإلكترونية للدراسات والتخطيط التابعة لوزارة التعليم العالي

وأكدت الوزارة أنه بامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج القبول المركزي للدور الثالث عبر موقع البوابة الالكتروني عبر الانترنت برقم الجلوس لجميع طلاب العلمي والأدبي من خلال ( الرابط التالي ) .

وكانت وزارة التربية العراقية فتحت باب التسجيل على اعتراضات القبول المركزي للدور الثاني خلال الأيام الماضية ، من خلال موقعها الالكتروني عبر الانترنت .

نتائج القبولات المركزية 2019 2020 :-

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019-2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

نتائج القبول المباشر القناة العامة والشهداء 2019-2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

القبول المركزي لذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية من خلال ( الرابط التالي ) .

القبول المركزي لذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث(المنحل) 2019 من خلال ( الرابط التالي).

القبول المركزي لذوي شهداء الحشد الشعبي 2019-2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2019-2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

التكنولوجية-قناة الشهداء-2019-2010 من خلال ( الرابط التالي ) .

التكنولوجية-القناة العامة-2019-2010 من خلال ( الرابط التالي ) .

الحدود الدنيا للقبول المركزي 2019 2020 :-

تابع الحدود الدنيا 2020 2019 لباقي الجامعات العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .