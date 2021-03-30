تراند اليوم : نتائج قبولات الدور الثالث 2019 ( تحميل ) نتائج القبول المركزي 2020 لطلاب الدور الثالث الصف السادس وتعديل حالات الطلبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عن كافة نتائج قبولات الدور الثالث 2019 القبول المركزي للجامعات العراقية الدور الثالث رسميا عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت لجميع طلاب وطالبات السادس الاعدادي علمي ومهني وتطبيقي وادبي .

وبدأت نتائج قبولات الدور الثالث 2019 بالظهور تباعاً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعدد من المواقع الاخبارية العراقية الاخرى ، حيث نزودكم اليوم بورابط فحص نتائج القبولات المركزية للعام 2018 .

وأكدت الوزارة أن النتائج تعلن عبر موقع البوابة الالكتروني عبر الانترنت برقم الامتحاني لكل طالب من خلال ( الرابط التالي ) .

كما وأوضحت الوزارة أنها أعلنت أيضاً نتائج معالجة حالات الطلبة للعام الحالي للقناة العامة ، ونتائج اعتراضات طلاب على القبول المركزي من خلال ( الرابط التالي ) .

واعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية العراقية كافة للعام الدراسي 2019 ـ 2020.

ففي مؤتمر صحفي عقده السيد الوزير في مبنى وزارة التعليم العالي اليوم الاثنين 2019/10/7 حضرته العديد من الفضائيات بيّن السيد الوزير ان عدد الطلبة الذي قدموا إستماراتهم الإلكترونية هذا العام بلغ حوالي (132000) طالب وطالبة، وقد تم إظهار نتائج قبول (129345) طالب وطالبة، وأن المتبقين ممن لم تظهر لهم نتائج قبول بلغ عددهم (2600) طالب وطالبة.

واكد الدكتور السهيل ان الوزارة سعت الى توسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات من خلال إستحداث (6) كليات في عدد من جامعات البلاد، فضلا عن إستحداث (29) قسماً علمياً جديداً في عدد من الكليات المختلفة، وفي تخصصات متعددة وبما يتلائم وحاجات البلاد لتلك التخصصات الجديدة وبما يتوافق مع مفردات البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بين السيد الوزير ان الوزارة سعت خلال هذه العام الدراسي لتحسين القاعات الدراسية والمختبرات كجزءٍ من مساعيها لترصين العملية التعليمية في جامعات البلاد، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية لإحتواء النمو السنوي لإعداد الطلبة الخريجين، وبما يحقق نقلة نوعية من خلال التخصصات التي تم إستحداثها في عدد من الجامعات.

وفَصّلَ السيد الوزير خلال مؤتمر الصحفي ان عدد الطلبة المقبولين في كليات المجموعة الطبية (طب، طب اسنان، صيدلة) على سبيل المثال بلغ هذا العام (7904) طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة المقبولين في التخصصات الهندسية (12270) طالب وطالبة.

وأوضح الدكتور السهيل في مؤتمره الصحفي ايضا أن بإمكان الطلبة تقديم الاعتراضات ضمن الاستمارة الالكترونية المعدة خصيصا لهذا الغرض إعتباراً من يوم الخميس الموافق 2019/10/10 ولمدة اسبوع واحد، وان فئات الطلبة الذين يحق لهم تقديم الاعتراضات هم :

1ـ الطلبة الذين لم يقدموا على الاستمارة الالكترونية.

2ـ الطلبة الذين لم تظهر لهم نتائج قبول مركزي.

3ـ الطلبة من ذوي المعدلات (75) فأعلى، وظهر قبولهم في المعاهد.

واشار السيد الوزير الى أن إجراءات فنية وتقنية وادارية جارية على قدمٍ وساق في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة لغرض إعلان التقديم على (قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي "الموازي")، و(قناة الدراسة المسائية)، و(قناة الجامعات والكليات الاهلية)، حيث ستيم إعلان التقديم على هذه القنوات خلال الايام المقبلة.

كما تم إعلان القبول المركزي لـ(قناة ذوي الشهداء) حيث بلغ العدد الكلي للطلبة المقبولية في هذه القناة (5228) طالب وطالبة، موزعين على فئات ( شهداء جرائم حزب البعث المنحل، شهداء الحشد الشعبي، شهداء ضحايا العمليات الارهابية).

السيد الوزير أشاد بجميع الجهود المبذولة من قبل الملاك المتقدم في الوزارة، ومن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لما بذلوه من جهود مضنية وفي ظروف صعبة بغية إظهار نتائج القبول المركزي للجامعات في وقتها المحدد.

وقد وجه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في نهاية مؤتمره الصحفي الجامعات بفتح باب التسجيل للطلبة إعتباراً من يوم غد الثلاثاء 2019/10/8 في الكليات والمعاهد التابعة لهم، كما حث في الوقت ذاته ابناءه الطلبة على مواصلة الجد والمثابرة وبذل اقصى الجهود خلال دراستهم الجامعية، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والبذل، لاسيما وان الجامعات العراقية كافة ستطبق خلال هذا العام الدراسي 2019 ـ 2020 نظاماً دراسياً جديداً وهو (نظام المقررات).

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019-2020

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/001.pdf

نتائج القبول المباشر القناة العامة والشهداء 2019-2020

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/002.pdf

القبول المركزي لذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/003.pdf

القبول المركزي لذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث(المنحل) 2019

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/004.pdf

القبول المركزي لذوي شهداء الحشد الشعبي 2019-2020

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/005.pdf

الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2019-2020

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/006.pdf

التكنولوجية-قناة الشهداء-2019-2010

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/007.pdf

التكنولوجية-القناة العامة-2019-2010

http://www.mohesr.gov.iq/ar/uploads/008.pdf