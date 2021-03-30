تراند اليوم : فيديو حنان ..شاهد اغتصاب وقتل في الرباط

أثار فيديو حنان المغربية الذي وثق لحظات اغتصابها جدلاً واسعاً لدى السكان المغاربة، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو حنان بشكل واسع ، وسط حالة استنكار وسخط كبير ، مطالبين المسئولين بإنزال أقصى العقوبات بحق المنفذ.

وتعاملت الأجهزة الأمنية مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، يوثق لواقعة تعرض سيدة لاعتداء جسدي وهتك العرض باستعمال العنف، وباشرت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالح ولاية أمن الرباط شهر يونيو المنصرم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط سبق لها أن فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية العثور على الضحية التي تظهر في مقطع الفيديو وهي ملقاة بأحد أزقة المدينة العتيقة بالرباط في حالة خطيرة، قبل أن توافيها المنية بتاريخ 11 يونيو جراء مضاعفات الإصابات التي تعرضت لها.

وأضاف المصدر أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية أسفرت على الفور عن تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو الشخص نفسه الذي يظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على الضحية، حيث تم توقيفه وتقديمه أمام العدالة من أجل جريمة القتل العمد.

وعلى ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله بخصوص القضية، باشرت الالأجهزة الأمنية عمليات البحث لتحديد هوية المتورطين المفترضين في هذه الجريمة، وعلى الخصوص المشاركين في الاعتداء على الضحية وتصوير مقطع الفيديو المتداول.