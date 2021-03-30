تراند اليوم : رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2019 عبر منظومة الامتحانات رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 حسب الاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا ومنظومة الامتحانات رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 حسب الاسم.وكشفت وزارة التربية والتعليم الليبية كافة نتائج الشهادة الثانوية للعام 2019 والتعليم الفني لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة في ليبيا .

فقد أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، خلال مؤتمر صحفي لها ظهر اليوم.

وقال وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، إن نسبة نجاح الشهادة الثانوية بلغت 38.06% فيما بلغت نسبة نجاح مرحلة التعليم الفني المتوسط 35.2%.

هذا وبامكانكم قرائنا الكرام الاطلاع على رابط مباشر لتحميل والاستعلام نتائج الثانوية العامة في ليبيا للعام 2019 من خلال الرابط التالي موقع منظومة الامتحانات ليبيا.، يمكنكم الضغط على الرابط وتحميل النتيجة فورا.