تراند اليوم : سيدة تحتال على 3 آلاف شخص بمبلغ 28 مليون دولار

بانكوك - الخليج 365

نجحت سيدة تايلاندية 28 عاما، أن تجمع 28 مليون دولار أمريكي عبر الاحتيال على 3 آلاف شخص ما دفع الشرطة الى ملاحقتها.



وفي التفاصيل، فإن المواطنة التايلاندية المعروفة باسم وانتاي تيبافيث، تمكنت من الاحتيال على 3 آلاف شخص، من خلال مشروعها المعروف باسم "سلسلة بونزي"، حيث قدمت ضمانات بأرباح تصل لـ93 في المئة للمستثمرين.

واستطاعت السيدة كانت تقوم بالاحتيال برفقة زوجها البالغ من العمر 20 عاما، في إقناع المستثمرين بالأرباح الخيالية.

و"قامت بافتتاح متجر للذهب من أجل جذب زبائنها بالإضافة لنشرها على مواقع التواصل صورا تظهر حياتها الفارهة".

وقال مدير وحدة الجرائم المالية في قسم التحقيقات الخاصة التايلاندي بياسيري واتاناوارانكوم، "إن كانت ستهرب، فعليها أن تهرب بمنزلها كاملا. لأن التقادم في هذه القضية يكون بعد مرور 20 عاما، وفي حال أقدم أي شخص على نقل أو سحب أموالها، فسيظهر ذلك كدليل بالنسبة لنا".

كما وعلمت السيدة على تجميد أصول تيبافيث في الوقت الذي لا تزال الشرطة تطاردها لإلقاء القبض عليها. وفق وكالة "سبوتنيك"