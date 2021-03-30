تراند اليوم : باب الحارة يعود بممثليه القدامى العام المقبل

وكالات_ الخليج 365/

خيّب مسلسل «باب الحارة الجزء العاشر » آمال متابعيه بأخطاء تاريخية وإخراجية ارتكبها منذ حلقته الأولى، فبعد الانتقادات الواسعة لمشهد غياب أبرز ممثليه القدامى وظهور شخصيات جديدة مما أدى إلى انتقادات واسعة من قبل الجمهور المُشاهِد لباب الحارة .

وخسر المسلسل الكثير من المتابعين له ومع عودة المخرج بسام المُلا للإخراج عادت الأدوار كما كانت في الأجزاء السابقة -قبل الجزء العاشر .

والمفآجأة هي بأنه سيعاد بث مسلسل باب الحارة للجزء الحادي عشر في العام المقبل بنسخته القديمة وسيشهد باب الحارة ظهور أغلب الممثلين القدامى وعلى رأسهم أبو شهاب وأبو بدر وغيرهم من أبرز الممثلين "باب الحارة الجزء 11".