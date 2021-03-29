تراند اليوم : وصفة القسط الهندي للتنحيف

هل جربت وصفة القسط الهندي للتنحيف من قبل، ربما يجهل الكثير من الاشخاص مدى اهمية القسط الهندي للتنحيف والتخسيس، بينما يعد هذا النبات من اقوى الوصفات الطبيعة الطبعية لحرق الدهون، والقضاء على السمنة بشكل سريع، وان نبات القسط الهندي لا يقتصر دورة في التخسيس فقط، وانما هو علاج لجلة من الامراض التي تصيب البشرة.

*ما هو القسط الهندي.

كما تحدثنا سابقا ان نبات القسط الهندي من افضل واهم النباتات التي تعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، وخاصة في منطقة الارداف والمؤخرة، والبطن، بينما يعرف نبات القسط الهندي على انه عبارة عن نبتة تتكون من عيدان خشبية يميل لونها الى البني او الاحمر، وعادة ما تنمو في الهند، ولذلك سميت بهذا الاسم، تعتبر نبتة القسط الهندي من اهم عناصر الطب الهندي الشعبي، نظرا الى فوائدها الكثيرة والعظيمة والتي لا تقتصر فقط على البشرة والجسم بل تطاول الصحة ايضا والامراض النفسية.

*كيفية استخدام القسط الهندي للتخسيس.

سنتعرف واياكم في هذه الفقرة على كيفية استعمال نبات القسط الهندي للتخسيس وللتخلص من الوزن الزائد في الجسم:

الجذور: تُطحن الجذور وتُستخدَم كشراب أو دهان، وعادةً ما يُطحَن منه ثلاثون غراماً تقريباً لكلّ حصَّة دوائيَّة وتُخلَط مع الماء أو سوائل أُخرى، وذلك نظراً لطعمه غير المُستساغ، إما بوضعه مع الشّاي أو أيّ مشروب ساخن آخر، أو يُمزَج مع العسل.

كذلك قد يُؤكل مع الحليب أو اللّبن، كما يُستخرَج من جذوره زيتٌ له فعاليّة في صناعة العطور والرّوائح.

أوراق الشَّجرة: ويُمكن الاستفادة أيضاً من أوراق شجرة القسط الهنديّ، فقد يتمُّ طحنها على شكل بودرة وخلطها من الطّعام، ومن المُمكن أن تُهرَس ويتم تحويلها إلى شكل معجون ويُضاف له الماء أو زيت الزّيتون، وقد تُؤكل أوراقه طازجة على هيئتها الأصليّة أيضاً.

كبسولات القسط الهنديّ: حيث تُصنَع منه أدوية على شكل كبسولات مفيدة جدّاً في علاج الكثير من الأمراض، إذ أثبتت العديد الأبحاث الفوائد الطبيّة والعلميّة لجذور وعشبة القسط الهنديّ مع التّركيز على جذوره بعد طحنها والزّيت المُستخرَج منه.

زيت القسط الهنديّ لجفاف الجلد: حيث يُستخدَم كمُرطّب موضعيّ لها، وفي حالة حبوب الوجه الصّغيرة التي تكون مُؤقّتة، وقد تحتاج هذه الحبوب كمُضادّ حيويّ؛ فيُستخدَم مطحون القسط الهنديّ بدلاً من ذلك.

القسط الهنديّ كعلاج مَوضعيّ: يُستخدم القسط الهنديّ كعلاج طبيعيّ للعديد من الأمراض الجلديّة، كما في الإكزيما أو الحروق الخفيفة، حيث يُعجَن مطحونه مع الماء أو العسل أو زيت الزّيتون ويُوضع مكان الإصابة.

قناع القسط الهنديّ والزباديّ للوجه: قد يُساعد على زيادة حيويّة ونضارة البشرة؛ تُؤخذ ملعقة كبيرة من مطحون القسط الهنديّ وتُضاف إليها مِلعقة كبيرة من اللّبن، ثم يُخلَطان مع بعضهما البعض لمدّة عشر دقائق، وبعد ذلك يُدهن الوجه به باستخدام قطنة ناعمة ونظيفة لمدّة عشر دقائق ثم يُغسَل بعدها.

*الفوائد العامة للقسط الهندي.

يحمل نبات القسط الهندي الكثير من الفوائد والتي من اهمها حرق الدهون المتراكمة في الجسم، وله فوائد اخرى سنتعرف عليها في النقاط التالية:

القسط الهندي مفيدٌ للمفاصل.

تقوية الأعصاب.

توسيع الأوردة والشرايين.

خفض نسبة الكولسترول من النوع الضار في الدم في جسم الإنسان.

تنقية الدم من السموم والفضلات.

تنشيط جسم الإنسان وزيادة حيوته.

تعقيم الجروح وتطهيرها.

وصفات القسط الهندي للتنحيف

ننشر لكم في النقاط التالية بعض من الوصفات الطبيه الهامة للتنحيف، وهي وصفة القسط الهندي: