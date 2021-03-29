تراند اليوم : رجيم صحي لانقاص الوزن في 15 يوم.

رجيم صحي لانقاص الوزن في 15 يوم، حيثُ يُعدّ الجسم المثالي من أسمى الأحلام التي تسعى لتحقيقها كل الفتيات والنساء، حيثُ ستتوفر حينها فى الفتاة مفاتن جمالية تتميز بها عن غيرها، حيثُ أنّ أجمل ما يصِف جمال الفتاه هُو جسدها المشدُود شبية التُفاحة، لذا تبحثُ الكثير من النّساء عن أفضل الطرق للتخلص من الوزن، فهُناك العديد من أنظمة الرجيم والتخسيس التي تتّبعها الكثير من السيدات للتخلّص من السمنة، وتُساهم هذه الأنظمة على حرق الدهون المُتراكمة في منطقة البطن والأرداف والمؤخرة والفخدين، وهُنا نطرحُ أهم رجيم صحي لانقاص الوزن في 15 يوم.

*نظام غذائي صحي لانقاص الوزن بسرعة>

أفضل نظام غذائي مُتّبع لإنقاص الوزن في وقتٍ قصير جدًا يُساعد في الحصول على جسم مشدود وجذاب، ويكتسب جسم الإنسان منه العديد من الفوائد الأخرى من خلال اتّباع هذه الخطوات بشكل منظم.

الافطار

تناول أى نوع من البروتينات (بيض- أسماك – لحوم) على ان يكون مطبوخاً بطريقة البخار أو بدون إضافة الزيوت والدهون، على ألا تتعدى وجبة الإفطار 500 جرام.

الغذاء

تناول شوربة خضار مسلوقة بالإضافة لطبق من السلطة الخضراء المنوعة، بالإضافة لربع دجاجة أو قطعة صغيرة من اللحم أو سمكة متوسطة الحجم، على أن يكونوا مطهيين طهياً صحياً، مسلوق أو مشوى فقط، ومسموح بإضافة زيت الزيتون او الليمون أو الزبادى خالى الدسم، وكمية طعام الغداء مفتوحة.

العشاءاى نوع من الفواكه المسموح بها مثل الجوافة والكمثرى والموز والتفاح والبرتقال بالإضافة الى كوب من الزبادى خالى الدسم، والكمية مفتوحة.

نصائح لنجاح الرجيم لانقاص الوزن في وقت قصير

لكُم هُنا بعض النصائح الهامّة للتخلص من الوزن الزائد في الجسم، فهي تُساعد على إنجاح أي من برامج التخسيس.