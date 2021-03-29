تراند اليوم : افضل رجيم للعروس قبل الزواج.

افضل رجيم للعروس قبل الزواج، كثيرًا ما تُعاني الفتيات من مُشكِلة زيادة الوزن قَبل موعد الفرح الذي يَتعارض مع قياس فستان الفرح، ومِن المعرُوف أنّ التجهيزات لفستان الفرح تبدأ قبل موعد العُرس، التي تستغرف وقتًا في حال كانت ترغب الفتاة بتفصيله واضافة أشياء أخرى تميّزه، فتكتسب العروس وزنًا زائدًا خلال التحضير للزفاف، ووسط كل الضغوط التي تمُرّ بها العروس تفقد السيطرة على نظامها الغذائي، وفي أغلب الأحيات تُعبر الفتاة عن ضيق خلقها بتناول الطعام وفي أوقات أُخرى تحتاجه نتيجة لارهاق والتعب الناتج عن الضغوط والجهد، في هذا الجمهور نقدم افضل رجيم للعروس قبل الزواج.

طريقة للحفاظ على الوزن قبل الزواج

نُقدّم لكِ سيدتي وصفة فعّالة أثبتت نتائجها الايجابية، تُفيدكِ في الحفاظ على وزنك قبل موعد العرس، تشمل وجبة الفطور، والغذاء والعشاء.

وجبة الفطور: عليكِ الإعتماد على أنواع الأطعمة الخالية من الدسم، او تلك الأطعمة التي لا تحتوي الدسم نهائياً، ولتكن وجبة فطورك تحتوي التالي: كوب نيسكافية مع الحليب خالي الدسم، مع قطعتي توست وملعقة كبيرة من اللبنة خالية الدسم أيضأً، حبتان من الزيتون، ونصف حبّة من الطماطم، وأخرى من الخيار. (رجيم لتخفيف وزن العروس في 4 أيام فقط).

وجبة الغداء: كما ننصحك سيدتي بالتركيز على نوع واحد من اللحوم خلال هذا الأسبوع لتحصلي على نتيجة مثاليّة، ولعلّ التونا والأسماك هي أكثر ألأنواع التي تحقق لك النتيجة المثاليّة سريعاً، اكثر من اللحوم والدجاج، لذا فليكن خلال هذا الأسبوع طبق غدائك كالتالي: قطعتين من السمك المشوي، أو علبة من التونا الدايت، أي المنقوعة بالماء وليس الزيت، وطبق من السلطة الذي يتضمّن الخس، الخيار، وأي نوع خضار، شرط الابتعاد الكلي عن الذرة المسلوقة، والشمندر، وأي نوع يحتوي نشويّات.

وجبة العشاء: كما يُفضل أن تكون وجبة الفطور هي نفسها التي تنولتيها أول مرة خلال، ويمكن هنا استبدال التوست بالرايس كيك، او اللبنة بالجبنة الخالية من الدسم، بمعدّل قطعة صغيرة، وتناول كوباً من الشاي الأخضر الساخن، قبل الخلود إلى الفراش. (أطعمة مثاليّة للعروس خلال أسبوع حفل الزفاف).

ملاحظة: يحق لك بحبّة فاكهة واحدة طيلة النهار، ومع هذه الخطوات القاسية نوعاً ما، ستشعرين حتماً بالجو، ولكنّك ستحصدين النتيجة التي تتمنينها، والتي تهدفين إليها. إلتزمي بالتعليمات أعلاه، وتأكدي من أنّك ستفقدين بسهولة كيلوغراماتك الزائدة.

وصفة رجيم للعروس قبل الزواج

وهنا نقدم وصفة طبيعية نصح بها أطباء وخبراء، سهلة يمكن تحضيرها في البين ومكوناتها متواجدة بوفرة في الأسواق والمحلات وهى كالآتي :

الأسبوع الأول