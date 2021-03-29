تراند اليوم : اقوى ادوية التخسيس الفعالة

يبحثُ الكثير من الأشخاص الذين يُعانون من السّمنة عن اقوى ادوية التخسيس الفعالة، والتي تُساهم بشكلٍ مُباشر في حرق الدهون المُتراكمة في الجسم، حيثُ يُعاني الكثير من الأشخاص من حولنا من تَزايد كبير فِي الجسم وخاصّة في بعض الأماكن الحساسة مِثل منطقة الأرداف والمُؤخّرة، والبطن، ولكِن هُناك عِلاج أكيد لهذه السّمنة التي تُسبّب خطر كبير على صحّة وسلامة الجسم، لكن في هذا الجمهور سنتعرّف على مجموعة من اقوى ادوية التخسيس الفعالة، وذلك لتتمكّنوا من التخلص من الوزن الزائد والسمنة المُفرطة، فهي أدوية أثبت قدرتها الكبيرة على إزالة وحرق الدهون المُتراكمة في الجسم.

*ادوية للتخسيس مجربة.

سنتعرّف وإياكُم في هذه الفقرة على أجود أنواع الأدوية والمُستحضرات الطبية التِي تساهُم بشكل كبير في حرق الدهون، وتَعمل أيضًا على القضاء على السمنة في وقتٍ قصير.

حبوب الشاي الاخضر: الدراسات العلمية والتجارب لا تُؤكّد فقط على قدرة الشاي الأخضر على التخسيس وحرق الدهون، بل أثبتت هذِه الدراسات فوائده الجمّة على الصحة لما يحتويه على أكثر من نوع من مضادات الأكسدة.

حبوب الكروميوم: الكروم هو مَعدن يُباع كمُكمّل غذائي وله أكثر من هَيئة، أشهرها هي بيكولينات الكروميوم، وهُناك العشرات من المزاعم من منتجي المكلات ان الكروم يساعد على حرق الدهون وزيادة العضلات، ولكن الدراسات اثبتت عَدم جدوى وفاعلية هذه الحبوب، وهذا المُكمّل لا يتم وصفه وليس له أي فائدة إلا لمن لديه نَقص بمعدن الكروم في الجسم، وهَذا النقص عادةً نادر ولا يعاني منه سوى بعض المرضى على أسرّة المستشفيات.

حبوب الايفدرين: الافيدرين هو دواء مشابه في تركيبه للامفيتامين والناقل العصبي الادرينالين وستخرج من نبات الايفيدرا، ويُستخدم كمُحفّز عصبي ومُقوّي للتركيز ولسد الشهية، ويَتوافر في الصيدليات أيضًا على هيئة ملح الهيدروكلورايد، بدأ استخدام الافيدرين في الصين منذ قرنين قبل الميلاد، و كانت تسمى بالماهوانج.

حبوب الكلينبترول: الكلينبترول هُو مُوسّع للشُّعب الهوائية، ويُستخدم في الأساس كدواء لعلاج الأمراض التنفسية ومنها الربو، موجُود منه في الصيدليات على هيئة ملح هيدروكلورايد، ويُباع أحيانًا في صورة سائل وبودرة.

حبوب الميتفورمين: الميتفورمين 500 هو دَواء بالأساس لعلِاج مرض السُّكري عن طريق تحجِيم الكبد عن إفراز الجلوكوز، القليل من الأبحاث أثبتت فاعلية هذا الدواء أيضًا في حماية القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطانات المُصاحبة لمرض السكري، وهذا الدواء آمن بشكلٍ عام ويُصاحبه أعراض بسيطة، مثل تقلبات بالمعدة، طالما تمّ الالتزام بالجرعات المُحدّدة.

حبوب الشيتوكال: الشّيتوكال عِبارة عن مادة الشيتوزان وبَعض المواد الأخرى، والشيتوزان هي مادة مُستخرَجة من قشور البحريات مِثل الجمبري والكابوريا، ويتمّ استخدام المَادّة من الأساس في الصناعة والزراعة، فهي تُستخدم في الدهانات والسماد والمُبيدات الحشرية، كمَا لها استخدامات طبية مثل وضعه على الضمادات لما له من قدرة على القضاء على الباكتيريا.

حبوب الاورليستات: هَذا الدواء يعمَل على تحجِيم وتقليص أنزيمات البانكرياس التي تقوم بامتصاص الدهون من الطعام، مِمّا يُقلّل كمية الدهون والسُّعرات الحرارية الكلية، وهَذا الدواء له تأثير بالفِعل على التخسيس، وإن كَان محدود جدا، فهناك دراسة قارنت بين مجموعتين يقومون بالرجيم و الرياضة، مجموعة تتناول الاورليستات و مجموعة لا تتناوله، في خلال سنة واحدة، خسرت المجموعة التي تتناول الاورليستات من 2 الى 3 كيلوجرام فقط أكثر من المجموعة التي لا تتناوله.

ادوية تخسيس البطن

هناك العديد من الأدوية والمُستحضرات الطبية التي تُساعد على التخلص من الكرش والدهون المُتراكمة في البطن، وهِي من الأدوية الفعالة جدًا في إنقاص الوزن.

حبوب الشيوتال: هو مُستخلص فريد من نوعه فهو يستخلص مِن الحيوانات البحرية مثل الجمبري والكابوريا، فهو يتمتّع بقدرة فائقة على قتل البكتيريا والجراثيم في الجسم وأيضًا يمتلك القدرة على حرق الدهون بشكلٍ كبير، وآثار جانبية قد يُؤدي إلى أضرار بسيطة مثل الإسهال.

حبوب ريسبري كيلونز: وهِي حُبوب طبيعية مُستخلصة مِن فاكهة التوت، فعِند أخذها تكُون قد حصَلت على قِيمة غذائية، تكُون من 3 كيلو غرام من فاكهة التوت تقوم بعملية حرق الدهون بشكلٍ كبير، وهِي فعّالة جدًا لأنّها صحية وضعيفة، وتؤخذ حبة عن طريق الفم مع شرب كمية كافية من الماء، وتُعتبر هذه الحبوب أنّها مُتمم غذائي لأنه مُستحضر طبيعي يتألف من التوت.

ليبروديكس ماكس: وهَذه الحبوب قادرة على حرق وزن الإنسان الزائد، فهِي تتمتع بفاعليه كبيرة قام على تركيبها العديد من الأطباء المختصون، ولديها خاصيّة على أنّها تزيد من القدرة على التركيز، وتحمل الجوع وتحمل مُمارسة الرياضة، فيجب عليك أخذ حبة يوميًا مع الغداء، وعدم الاكثار من الجرعة لكي لاتحصل لديك آثار جانبية.