تراند اليوم : اكلات رجيم دشتي

في القرون الاخيرة ازدادت نسبة السمنة في بلدان العالم بشكل عام وفي البلدان العربية بشكل خاص بسبب الوجبات السريعة التي يتم تناولها بشكل كبير في الاونة الاخيرة.وتتكون السمنة بسبب زيادة في نسبة الدهون في جسم الانسان ولذلك تسبب العديد من الامراض كالسكر والضغط وامراض القلب، والان لا يوجد احد ذكر او انثي صغير او كبير لا يرغب فى ان يكون لديه جسم رشيق ووزن مثالي.

*أومليت بالنقانق محشي بجبنة تشيدر.

اومليت بالنقانق من الوجبات الصباحية اللذيذة وسهلة التحضير، عدا عن انها تفيد في انقاص الوزن.

مقادير عمل اومليت بالنقانق المحشي بجبنة تشيدر

2 حبات من البيض.

بصلة صغيرة.

1 حبة نقانق.

حبة صغيرة طماطم.

علية صغيرة من جبنة تشيدر كرافت.

*طريقة تحضير وعمل اومليت بالنقانق المحشي بجبنة تشيدر.

2 حبات من البيض.

بصلة صغيرة.

1 حبة نقانق.

حبة صغيرة طماطم.

علية صغيرة من جبنة تشيدر كرافت.

*ستيك بالخردل.

ستيك بالخردل من الاكلات الشهية فتحتوي على مقادير يتم مزجها فتعطي طعما لذيذا وشهيا، والخردل يفيد في تنشيط الدورة الدموية، ويساعد على معالجة تساقط الشعرر…

مكونات عمل وتحضير ستيك بالخردل.

6 شرائح ستيك لحم بقري.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة صغيرة خردل.

1 ملعقة كبيرة صلصة فول الصويا.

1 فص ثوم مدقوق.

ملح وفلفل اسود

*طريقة تحضير وعمل ستيك بالخردل.