تراند اليوم : طرق تخسيس البطن بعد العملية القيصرية

تتعرّض الكثير من السيّدات لإجراء عملية قيصريّة للولادة، الأمر الذي يُؤدّي لحدوث بعض المُضاعفات قي جسمها مثل الزيادة في الوزن أحيانًا، لذا نحن في هذا الجمهور سنُقدّم لكُم أفضل طرق تخسيس الوزن بعد العملية القيصرية بأسرع وقت، حيثُ أنّ الوزن الزائد في جسم المرأة يُفقدها الكثير من ثقتها بنفسها، فتلجأ حينها لاتّباع طريقة لإنقاص الوزن حتى تستعيد جمال جسدها وتُعيده لما كان عليه في السابق، ونحن في موسوعة الجمهور أوجدنا لكُم أهمّ طرق تخسيس الوزن بعد العملية القيصرية يُمكنكم اتّباعها والانتظام عليها دون ملل.

*مراحل عملية الولادة القيصرية.

تمُر الأم بعِدّة مراحل قَبل إجراء العملية القيصرية، وذلك حفاظًا على سلامتها وسلامة جنينها، ولتسهِيل عملة الولادة، ومن هذه المراحل هي:

البدء بمراقبة معدل ضربات القلب، والتنفس، وضغط الدم، قبل وأثناء العملية.

تركيب قناع الأكسجين لتزويد الأم بالأكسجين طوال فترة العملية.

تركيب قسطرة بول في المثانة للتأكد من خلو المثانة من البول خلال العمليّة، وهذا الإجراء قد يكون مزعجاً، إلا أنّه غير مؤلم.

غسل البطن والتأكد من عدم وجود شعر في محيط الجراحة.

بعد تخدير المرأة الحامل يُحدث الطّبيب فتحة أفقية أو عمودية أسفل البطن.

يبدأ الطبيب بفتح عضلات البطن للوصول إلى الرّحم، ثم يُحدث شقاً آخر في الرّحم، ويفضل الأطباء عادةً أن يكون الشّقُّ عرضياً لسهولة التئام الجرح.

يسحب الطّبيب الطّفل برفق، ويشفط المخاط من الفم والأنف لتنظيف الجهاز التّنفسي.

يربط الطّبيب الحبل السُّرّيّ ويقطعه، ويبدأ طبيب الأطفال والممرضات بفحص الطّفل والتأكد من سلامته.

بعد إخراج المشيمة، يبدأ الطّبيب بإغلاق الرّحم بِغُرَزٍ قابلة للذوبان وإغلاق شق البطن إما بالغرز أو بالدبابيس الجراحية.

*مخاطر الولادة القيصرية التي تتعرض لها الام.

تتعرض المرأة بعد إجرائها عملية الولادة القيصرية لبعض من المَخاطر والآلام نتيجة شقّ البطن، وتتعرض أيضًا لبعض الترهلات في منطقة البطن نتيجة الولادة.

قد تتعرض الأم للالتهابات ومخاطر العدوى.

قد تتعرض الأم لخطر فقدان كميّة كبيرة من الدم أثناء الولادة.

خطر حدوث الجلطات التي من الممكن أن تُغلق مجرى الدم.

خطر الإصابة بجروح في المثانة والأمعاء أثناء شق البطن.

شق الرّحم قد يسبب ضعف أنسجة جدار الرّحم، وتشوه المشيمة في الحمل القادم.

قد تعاني السيدة من تأخر وصعوبة الحمل مرة أخرى بعد تعرضها للولادة القيصريّة.

قد تعاني الأم من الآثار الجانبية للتخدير، وأكثرها شيوعاً الصداع.

قد يتعرض الجنين للإصابة بجروح أثناء شق الرّحم.

* تخسيس البطن بعد الولادة القيصرية.

تُعاني النساء بعد الولادة من مُشكلة ضعف في عَضلات البطن وترهّلها، وتَجدُ صُعوبة في استعادة رشاقة الجسم، وفِيما يلي إليكُم أهم وأنجح برامج التخسيس المُستحسن اتّباعها بعد إجراء عملية الولاده القيصرية وهي: