تراند اليوم : رجيم سريع المفعول لتخسيس 10 كيلو في أسبوع

هُناك الكثير من الأشخاص يُعانون من السّمنة المُفرطة والوزن الزائد، وبالتالي يَبحثُ هؤلاء الأشخاص عن أقوى رجيم سريع المفعول لتخسيس ليتمكّنوا من علاج السمنة، حيثُ تُعدّ السمنة من الأمراض التي يُصاب بها أغلب الناس هذه الأيام، وسَببُها تناول بعض الأطعمة المُشبّعة بالمواد الدهنية، والبَعض يُصاب بالسّمنة نتيجة خلل فِي الإفرازات التي تُفرزها الهرمونات، وعلى أي حَال يسعى الإنسان المريض بالسّمنة للتخلص منها بأي شكل من الأشكال، ويبحثُ جَاهدًا عن أقوى الوصفات الطبية لعلاجها، والآن سنتعرّف وإياكُم على أقوى رجيم سريع المفعول لتخسيس لخسارة 10 كيلو في أسبوع.

*رجيم سريع المفعول للكرش والارداف.

في هَذه الفقرة سنتعرّف علي أفضل طرق التخسيس والرّجيم الفعّال للقضاء على الكرش والأرداف بسرعة وفي أقل من اسبوع، فكُل ما عليكم هُو اتّباع الوصفة كاملة.

اليوم الاول من الرجيم:

وجبة الإفطار : كوب حليب خالي الدسم

وجبة الغداء : قطعة لحم مسلوقة + طبق سلطة خضروات

وجبة العشاء : طبق سلطة خضروات

اليوم الثاني من الرجيم:

وجبة الإفطار : كوب شاي بدون سكر

وجبة الغداء : قطعة واحدة من صدور الدجاج بدون جلد + طبق من سلطة الخضروات

وجبة العشاء : طبق من سلطة الخضروات

اليوم الثالث من الرجيم:

وجبة الإفطار : كوب من الشاي دون سكر والحليب خالي الدسم

وجبة الغداء : 2 حبة خيار + علبة زبادي خالي الدسم

وجبة العشاء : 2 حبة خيار

اليوم الرابع من الرجيم:

وجبة الإفطار : كوب من الشاي بدون سكر

وجبة الغداء : 3 ثمرات من التفاح

وجبة العشاء : طبق من سلطة الخضروات

اليوم الخامس من الرجيم:

وجبة الإفطار : كوب من الشاي بدون سكر

وجبة الغداء : 2 بيضة مسلوقة + طبق من سلطة الخضروات

وجبة العشاء : طبق سلطة الخضروات

اليوم السادس من الرجيم:

وجبة الإفطار : كوب من الحليب خالي الدسم.

وجبة الغداء : علبة زبادي خالية الدسم + 3 حبات خيار.

وجبة العشاء : طبق من سلطة الخضروات.

اليوم السابع من الرجيم:

وجبة الإفطار : كوب من القهوة بدون سكر.

وجبة الغداء : 3 حبات من التفاح.

وجبة العشاء : 2 حبة تفاح.

رجيم سريع الفعول وسهل

سنتعرّف الآن على طريقة سريعة المفعول للقضاء على السمنة والوزن الزائد في الجسم، وخاصة في منطقة البطن والأرداف والمُؤخّرة أيضًا.

اليوم الاول والثاني

وجبة الإفطار: في هذا الرجيم ثابتة طول فترة الأسبوع وهي عبارة عن كأسان من الماء وكوب من الشاي أو القهوة بدون إضافة سكر أو باستخدام أحد بدائله.

وجبة الغداء: قطعة لحم بقري مسلوقة أو مشوية + طبق سلطة كبير.

وجبة العشاء: طبق سلطة فقط.