تراند اليوم : خسارة الوزن في اسبوعين بطرق صحية

خسارة الوزن في اسبوعين بطرق صحية، فالعَديد من الأشخاص يضطرّون لبرامج التخسيس الاعتياديّة سعيًا لخسارة الوزن الذي يُشكّل لديهم مظهرًا غير مرغوب فيه ويحد من نشاطهم وحيويّتهم، حيثُ تُعدّ السمنة مِن أشدّ الأمراض التي يُصاب بها الإنسان، والوزن الزائد يُفقِد الإنسان الرشاقة والحيوية، وهناك العديد من برامج التخسيس والرجيم التي يتّبعها الكثيرون مِمّن يُعانون من السمنة والوزن الزائد.

*خسارة الوزن في اسبوعين بدون رجيم.

إليكُم في الفقرة التالية أهمّ وأشهر الطرق الفعّالة لإنقاص الوزن الزائد في اسبوعين فقط وبدون اللجوء لأي من برامج الرجيم والتخسيس المنتشرة حولنا:

اليوم الأول:

تناول فواكه فقط : يسمح بتناول جميع أنواع الفاكهة ما عدا الموز، ويفضل تناول كل من التفاح والبطيخ وجميع الحمضيات، ويُمكنك تناول الكمية التي تريدها، ويفضل تناول الفاكهة الطازجة وليس المعلبة.

اليوم الثاني:

تناول الخضروات فقط : يُمكنك تناول الخضار النيئة أو المسلوقة فقط، مع إضافة القليل من الملح أو الفلفل الأسود أو الحليب أو الزيت أو الزبدة أثناء إعداد هذه الخضار.

اليوم الثالث:

تناول الفواكه و الخضروات : يسمح بتناول الفواكه والخضروات في هذا اليوم، ويجب عدم إستخدام الزيت أو الزبدة أو الجبن أو الحليب أثناء إعداد الخضار، ويسمحُ فقط بتناول الخضار النيئة أو المسلوقة. ومن المَمنُوع عدم تناول البطاطا الحلوة والموز، يُمكنك تناول وجبة خفِيفة مع إضافة عيدان الكرفس بين الوجبات.

اليوم الرابع :

الموز و الحليب : تناول ما يقرب من 8 ثمرات موز مع 3 أكواب من الحليب الخالي من الدسم، بالإضافة إلي 1 وعاء من حساء الخضار علي مدار اليوم.

شوربة الخضار، عبارة عن البصل والفلفل الأخضر والملفوف والخس والكرفس المفروم مع الجزر والقليل من الملح والفلفل، وتركها حتي تغلي لمدة 5 دقائق.

اليوم الخامس:

إضافة الأرز البني : يٌمكنك تناول خليط من الفواكه والخضروات، وكوب صغيرة من الأرز البني المسلوق، تناول كوب الأرز البني المسلوق مع 6 حبات من الطماطم و 1 تفاح لعمل سلطة و 1/2 كوب من الحليب خالي الدسم و 1 برتقال و 1 جريب فروت طوال اليوم.

اليوم السادس:

يوم الخضروات و الأرز : يجبُ عدم إستخدام الزيت أو الزبدة أو القشدة أو الجبن أثناء إعداد الخضروات، كما أنه يمكنك تناول المزيد من سطة الخضار و حساء الخضار طوال اليوم، ولكن مع إضافة 1 كوب صغير الأرز البني المسلوق.

اليوم السابع :

الأرز و الخضروات و عصير الفواكه : يمكنك تناول الكثير من سلطة الخضار أو حساء الخضار مع 1 كوب من الأرز البني المسلوق و عصير الفواكه الطازج ( يفضل الجريب فروت أو البرتقال ).

*افضل طرق انقاص الوزن في اسبوعين.

نُقدّم لكم في الفقرة التالية أفضل طرق انقاص الوزن في اسبوعين مٌتتالين وبدٌون الانخراط في أي من برامج التخسيس المنتشرة واليكم الطريقة كالتالي: