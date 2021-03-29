تراند اليوم : اكلات رجيم خفيفه وسريعه

في القرون الاخيرة ازدادت نسبة السمنة في بلدان العالم بشكل عام وفي البلدان العربية بشكل خاص بسبب الوجبات السريعة التي يتم تناولها بشكل كبير في الاونة الاخيرة.وتتكون السمنة بسبب زيادة في نسبة الدهون في جسم الانسان ولذلك تسبب العديد من الامراض كالسكر والضغط وامراض القلب، والان لا يوجد احد ذكر او انثي صغير او كبير لا يرغب فى ان يكون لديه جسم رشيق ووزن مثالي.

*فليفلة محشية بالارز والحبش.

فليفلة محشية بالارز والحبش من الاكلات الشهية واللذيذة، فبامتزاج مكوناتها تعطينا طعما رائعا ومختلفا…

مكونات عمل الفليفلة المحشية بالارز والحبش

4 حبات فليفلة حجم كبير.

كوب من الارز المطبوخ.

500 غرام حبش مطبوخ.

طماطم مقطعة الى مكعبات .

كوب من صلصة الطماطم.

القليل من الملح.

فلفل اسود.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

*طريقة عمل وتحضير فليفلة المحشية بالارز والحبش.

نحضر الفرن على درجة حرارة متوسطة . نقطع الفليفلة الى نصفين ونزيل البذور. نحضر صينية الفرن، نوزع عليها صلصة الطماطم ونضع الفليفلة . نحضر مقلاة ونضع فيه لماء ونحميه، ونقلي البصل والزيت حتى يذبل. نضيف الحبش والارز والطماطم. نضيف الفلفل الاسود والملح ونقلب المكونات . نوزع الحشوة بالتساوى على كل حبة فليفلة . نضع الفليفلة بالفرن لمدة نصف ساعة.

*ساندويتش سلطة البيض الحارة.

سلطة البيض من الاكلات السريعة واللذيذة، عدا عن الفوائد الموجودة فيها، فالبيض يساعد على تنشيط الجسم ويمنع فقر الدم.

مقادير عمل وتحضير ساندوش سلطة البيض الحارة

2 فلفل اخضر حار مقطع قطع صغيرة.

4 بيضات مسلوق.

3 ملاعق مايونيز.

2 ملعقة كبيرة بصل اخضر مقطعة.

طماطم صغيرة مقطعة.

ملح وفلفل .

خبز .

ملعقة كبيرة صوص شطة.

طريقة تحضير وعمل ساندوش سلطة البيض الحارة