تراند اليوم : انقاص الوزن بدون رجيم للمرضعات

انقاص الوزن بدون رجيم للمرضعات، حيثُ تتعرّض العديد من المُرضعات لزيادة ملحُوظة في الوزن؛ وذلك لأسباب مُتعدّدة من أهمّها تناول الأمهات للأطعمة المُدرّة للحليب والتي تحمل كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبروتينات والكاليسوم المُشبّع بالدسم والسعرات الحرارية التي لا يٌمكن للجسم حرقها، فكُل هذه الأسباب لها دور فعّال في زيادة نسبة الدهون في الجسم، وبالتالي تلجأ حينها الأمهات للتخلص من الوزن الزائد الذي تعرضت له نتيجية الولادة، والآن سنطلعكم على أفضل الطرق لانقاص الوزن بدون رجيم للمرضعات.

*انقاص الوزن للمرضعات بدون رجيم.

تحدثنا سابقًا عن اسباب زيادة الوزن عند النساء المرضعات، والآن نطرح لكُم كيفية التخلص من الوزن والسمنة التي تتعرض لها الأمهات.

يجب أن يتم تناول عدد 2 كوب من الماء الدافئ علي الريق، أي قبل تناول وجبة الإفطار، ويفضل إضافة ملعقة عسل صغيرة وعصره من الليمون.

في حالة الجوع الشديد بين الوجبات يمكن تناول عدد 2 ثمرة فاكهة أو كوب من العصير الطازج أو 3 حبات شابورة أو 3 حبات بسكويت.

وجبة الإفطار في رجيم المرضعات

أولاً: مجموعة النشويات:

نصف رغيف خبز بلدي ويفضل الخبز الأسمر.

2 شريحة توست ويفضل التوست الأسمر.

مقدار كوب إلا ربع من الكورن فليكس.

مقدار ربع كوب من الفول المسلوق أو الحمص بإضافة ملعقة صغير من زيت الزيتون.

ثانياً: مجموعة البروتين:

بياض 3 بيضات مسلوقة بدون تناول الصفار.

مقدار ربع كوب من الجبن القريش.

2 ملعقة صغيرة لبنة قليلة الدسم.

ثالثاً:مجموعة الخضروات والفواكه:

حبة طماطم كبيرة.

مجموعة خضروات.

مقدار كوب من الخيار.

نصف كوب عصير طازج.

رابعاً: مجموعة الحليب:

كوب حليب منزوع الدسم ويمكن إضافة الشاي له.

علبة زبادي متوسطة الحجم قليل الدسم.

وجبة الغداء في رجيم المرضعات

أولاً: مجموعة النشويات

نصف رغيف خبز بلدي.

رغيفان خبز أسمر.

مقدار كوب من الأرز أو الجريش.

مقدار كوب من المكرونة مسلوقة.

مقدار نصف كوب من البطاطس المهروسة بدون مايونيز أو زبد.

حبة بطاطس مشوية متوسطة الحجم.

مقدار نصف كوب من الفاصوليا أو العدس.

ثانياً: مجموعة البروتين:

120 جرام (بحجم كف اليد) من صدر الدجاج المسلوق أو المشوي بدون الجلد.

120 جم من السمك المطبوخ بدون دهن وبحد أقصي 3 مرات في الأسبوع.

120 جم من لحم البقر أو العجل أو الضأن بدون دهون.

ملعقتان كبيرتان لبنة قليلة الدسم.

بياض 3 بيضات مسلوقة أو بيضة كاملة بحد أقصي 3 بيضات بالأسبوع.

مقدار نصف كوب جبن قريش قليل الدسم وبدون ملح.

ثالثاً: مجموعة الخضروات:

ينصح بتناول الكثير من الخضروات كما نصحنا من قبل ويمكن في هذه الوجبة تناول مقدار كوب من الخضار أو نصف حبة

متوسطة من الأرضي شوكي.

رابعاً: مجموعة الفواكه:

نصف كوب عصير طازج.

قطعة بحجم كف اليد من الشمام أو البطيخ.

مقدار كوب أو أكثر قليلاً من الأناناس أو الفراولة.

نصف ثمرة مانجو أو جريب فروت أو موز.

ثمرة كبيرة من الكمثري أو البرتقال أو التفاح أو الدراق.

10 حبات عنب.

3 حبات رطب.

وجبة العشاء في رجيم المرضعات

ربع رغيف بلدي + ملعقة كبيرة من الجبن القريش قليل الدسم + كوب سلطة فواكه أو سلطة خضراء.

مع ملاحظة أنه يجب التقليل قدر الإمكان في مقادير وجبة العشاء.

نظام رجيم للمرضعات سهل و سريع المفعول

نُطلّ عليكِ سيّدتي الأم بأفضل نظام رجيم للمرضعات سهَل وسريع المفعُول وبدون التسبب بأي أضرار سلبية للجسم، ولكن عليكِ اتّباع الخطوات التالية بشكل مُنظم.