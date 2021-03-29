تراند اليوم : رجيم صحي ومضمون وسريع المفعول

رجيم صحي ومضمون وسريع المفعول، حيثُ تتنوع أشكال وأنواع وأصناف أنظمة الرجيم المُهتمّة بالتخسيس ولإنقاص الوزن، فتُعتبر السمنة والتُخمة من أخطر الأمراض التي يٌصاب بها جسم الإنسان، هذا ويعاني الكثير من الناس من صعوبة التخلص من الوزن الزائد، ويبحثون حينها عن أجدر الطرق التي تُساعد في حرق الدهون المتراكمة في الجسم، وذلك للحُصول على جسم ممشوق ومشدود وللتحلي بصفات الجمال التي يتمتع بها الكثير من السيدات والرّجال، والآن نشرح لكُم أفضل طريقة رجيم صحي ومضمون وسريع المفعول.

*رجيم صحي سريع لانقاص الوزن.

نضع بين أيديكم في الفقرة التالية أفضل رجيم سريع المفعول للتخلّص من السمنة والقضاء على الدهون المُتراكمة في الجسم، ولكن يجبُ عليكِ اتّباع هذا النظام الفتاك في حرق الدهون:

اليوم الأول:

تناول فواكه فقط : يُسمح بتناول جميع أنواع الفاكهة ما عدا الموز، و يفضل تناول كل من التفاح و البطيخ و جميع الحمضيات، و يمكنك تناول الكمية التي تريدها، و يفضل تناول الفاكهة الطازجة و ليس المعلبة.

اليوم الثاني

تناول الخضروات فقط : يُمكنكِ تناول الخضار النيئة أو المسلوقة فقط، مع إضافة القليل من الملح أو الفلفل الأسود أو الحليب أو الزيت أو الزبدة أثناء إعداد هذه الخضار.

اليوم الثالث:

تناول الفواكه و الخضروات : يسمح بتناول الفواكه و الخضروات في هذا اليوم.

و يجب عدم إستخدام الزيت أو الزبدة أو الجبن أو الحليب أثناء إعداد الخضار.

و يسمح فقط بتناول الخضار النيئة أو المسلوقة.

و من الممنوع عدم تناول البطاطا الحلوة و الموز، يمكنك تناول وجبة خفيفة مع إضافة عيدان الكرفس بين الوجبات.

اليوم الرابع:

الموز و الحليب : تناول ما يقرب من 8 ثمرات موز مع 3 أكواب من الحليب الخالي من الدسم.

بالإضافة إلي 1 وعاء من حساء الخضار علي مدار اليوم.

شوربة الخضار، عبارة عن البصل و الفلفل الأخضر و الملفوف و الخس و الكرفس المفروم مع الجزر و القليل من الملح و الفلفل و تركها حتي تغلي لمدة 5 دقائق.

اليوم الخامس:

إضافة الأرز البني : يُمكنك تناول خليط من الفواكه و الخضروات و كوب صغيرة من الأرز البني المسلوق، تناول كوب الأرز البني المسلوق مع 6 حبات من الطماطم و 1 تفاح لعمل سلطة و 1/2 كوب من الحليب خالي الدسم و 1 برتقال و 1 جريب فروت طوال اليوم.

اليوم السادس:

يوم الخضروات و الأرز :

يجب عدم إستخدام الزيت أو الزبدة أو القشدة أو الجبن أثناء إعداد الخضروات، كما أنه يمكنك تناول المزيد من سطة الخضار و حساء الخضار طوال اليوم و لكن مع إضافة 1 كوب صغير الأرز البني المسلوق.

اليوم السابع:

الأرز و الخضروات و عصير الفواكه :

يمكنك تناول الكثير من سلطة الخضار أو حساء الخضار مع 1 كوب من الأرز البني المسلوق و عصير الفواكه الطازج ( يفضل الجريب فروت أو البرتقال ).

رجيم سريع في 3 ايام يفقدك 5 كيلو

أسرع برنامج رجيم في العالم وفي وقتٍ قصير جدًا يُفقدك 5 كيلو من وزن الجسم ودُون أي عناء أو تعب، ولكن يجب عليكِ اتّباع خطوات الرجيم بشكلٍ مُنظّم:

اليوم الأول:

وجبة الإفطار: شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء: شريحة من الجبن خالي الدسم + سلطة خضار + كوب مزيج من عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء: ثمرة فاكهة طازجة + كوب من الحليب خالي الدسم.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار: شريحة توست + ثمرة فاكهة طازجة + كوب من الحليب خالي الدسم.

وجبة الغداء: 2 بيضة مسلوقة + سلطة فواكة + كوب عصير برتقال.

وجبة العشاء: 2 حبة من البطاطس المهروسة + كوب من مزيج عصير الكيوي والأناناس.

اليوم الثالث:

وجبة الإفطار: شريحة توست + ثمرة من الفاكهة الطارجة + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء: قطعة من صدور الدجاج منزوعة الجلد + سلطة خضروات + عصير مزيج الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء: شريحة توست + ثمرة من الفاكهة الطازجة + حبة بطاطس مهروسة.

اليوم الرابع:

وجبة الإفطار: شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + 5 شرائح أناناس + ثمرة من الفاكهة الطازجة.

وجبة الغداء: قطعة هامبورجر + كوب مزيج من عصير الكيوي والأناناس.

وجبة العشاء: سلطة خضروات مع ملعقة من المايونيز + كوب من الحليب خالي الدسم.

اليوم الخامس:

وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + 2 حبة مشمش.

وجبة الغداء : سلطة تونة بدون زيت + سلطة من الخضروات + ثمرة فاكهة طازجة.

وجبة العشاء : حبة بطاطس مسلوقة + بيضة واحدة مسلوقة + كوب عصير مزيج الكيوي والأناناس.

اليوم السادس:

وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + ثمرة من الفاكهة .

وجبة الغداء : 4 قطع سوسيس مشوي + سلطة خضروات + كوب من عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء : 2 حبة بطاطس مهروسة + كوب عصير من مزيج الكيوي والأناناس.

اليوم السابع:

وجبة الإفطار: شريحة توست + نصف ثمرة جريب فروت + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء: سلطة الدجاج + عدد 6 حبات من الخضار ( بازلاء – فاصولياء ) مطبوخة على البخار + كوب عصير من مزيج الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء : سلطة فواكة طازجة + 2 بيضة مسلوقة + كوب حليب خالي الدسم.

نظام رجيم 3 (الرجيم الياباني ).

*خلطة الرجيم الياباني لانقاص 10 كيلو في اسبوع.

تعتبر الخلطة اليابنية المُكوّنة من الأعشاب الطبيعية من أفضل الوصفات الطبية التي تُساهم بشكلٍ كبير في حرق الدهون المُتراكمة في الجسم، وإليكُم هُنا تفاصيل الوصفة كاملة: