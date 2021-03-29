تراند اليوم : ابتكار حلوى تخرج من مسام الجسم روائح عطرة

غزة /الخليج 365/كالات

ابتكر مصنّعون بريطانيون "حلوى معطّرة"حيث انها لا تعطّر الفم فحسب بل الجسم أيضاً بانبعاث رائحتها من المسام.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ شركة لتصنيع الحلوى صنّعت هذا النوع الجديد منها وأطلقت عليه اسم "ديو برفيوم كاندي" قائلة إنّ "هذه الحلوى تعطّرنا من الداخل"وأشارت إلى أنّ الرائحة تخرج من داخل الجسم عبر المسامات خلال بضع ساعات من تناولها، وتستمر عدّة ساعات وتأتي الحلوى بطعمي الفانيلا والأزهار، فيتعطّر الجسم برائحتهما وقال ناطق باسم الشركة المصنعة "آلبي" انّ هذه الحلوى تحتوي على مادة كميائية لا تتفكك داخل الجسم، بل تخرج عبر مسامات الجلد.