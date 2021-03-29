تراند اليوم : اختيار مجموعة كريستال واحدة من افضل 25 فندق في الامارات من قبل موقع تريب ادفايسر

اختيار مجموعة كريستال واحدة من افضل 25 فندق في الامارات من قبل موقع تريب ادفايسر

ابو ظبي / الخليج 365

اعلنت مجموعة "كريستال" للفنادق والمنتجعات انه تم اختيارها كواحدة من افضل 25 فندقا في الامارات من قبل موقع "تريب ادفايسر" المختص في شؤون السياحة والسفر , والذي يعتبر اكبر موقع في هذا المجال في العالم.

و قالت مجموعة "كريستال" للفنادق والمنتجعات ومقرها في ابوظبي في بيان لها اليوم انه يسعدها ان تعلن ان فندق كريستال ابو ظبي و فندق كريستال السلام اختيرا من بين افضل 25 فندقا في تصنيفين منفصلين هما مستوى الفندق وجودة الخدمات.

يشار الى ان موقع "تريب ادفايسر" الذي اسس قبل 11 سنة يختار الفائزين على اساس اراء مسافرين معروفين و حقيقيين كما انه بعكس المواقع الاخرى فهو يعلن جوائزه على اساس اراء ملايين المسافرين والزائرين في مختلف انحاء العالم.

وقالت السيدة كريستين بيترسن رئيسة الموقع لشؤؤن الاعمال "يسعدنا مرة اخرى ان نختار افضل وابرز الفنادق في العالم بمساعدة اراء اكثر من 75 مليون مسافر في مختلف انحاء العالم من حيث مستوى الفندق وجودة الخدمات و طبيعة التعامل مع الزائرين والزبائن."

ومن جانبه اعرب السيد بيتر بلاكبيرن الرئيس التتفيذي لمجموعة كريستال عن سعادته وفخره بالفوز بهذه الجوائز مشيرا الى انها تعكس مدى الانجازات التي حققتها المجموعة معربا عن شكره لضيوف فنادق المجموعة ومؤكدا على مواصلة العمل للارتقاء بالخدمات الفندقية التي تقدمها المجموعة لضيوفها وزوارها من دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم ."

ويمكن مشاهدة التقييم المتعلق بفنادق المجموعة على الرابطين التاليين

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g294013-d2275292-Reviews-Cristal_Salam_Hotel-Abu_Dhabi_Emirate_of_Abu_Dhabi.html

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g294013-d1410545-Reviews-Cristal_Hotel_Abu_Dhabi-Abu_Dhabi_Emirate_of_Abu_Dhabi.html

كما يمكن مشاهدة لائحة الفائزين جميعا على الرابط التالي

www.tripadvisor.com/TravelersChoice.

يشار الى ان مجوعة كريستال تعد واحدة من اكثر شركات الضيافة ديناميكية في منطقة الشرق الاوسط كما ان جميع فنادقها ومنتجعاتها هيصديقة للبيئة وتعكس المسؤولية الاجتماعية للشركةالمميزة، والديكورات الداخلية المتميزة فضلا عن التكنولوجيا المتطورة.

وتخطط المجموعة الان لزيادة منشآتها الفندقية الى 25 خلال 10 سنوات في اطار اهدافها الرامية لان تكون من ابرز المشغلين للفنادق والمنتجعات الراقية في الشرق الاوسط.

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